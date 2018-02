Das ist ein Ding: Kurz vor 13 Uhr ist Nordex (ISIN: DE000A0D6554) eine von nur vier (!) der 110 Aktien in DAX, MDAX und TecDAX, die einen Kursgewinn vorweisen können. Keinen großen, sicher, aber da muss man jetzt ganz genau hinsehen. Denn es mag gewagt sein, sich dem Sog der fallenden Blue Chips durch den Einstieg in kleinere Aktien entziehen zu wollen. Aber der Gedanke, dass Windenergie womöglich kein Bereich ist, der jetzt von den Leerverkäufern plattgewalzt wird, einfach, weil es da derzeit herzlich wenig Gewinne gibt, die man abverkaufen oder shorten könnte, scheint einige umzutreiben. Und sie könnten damit auch Erfolg haben, vorausgesetzt, die Aktie könnte ihr aktuelles, kleines Plus in den Feierabend retten. ...

