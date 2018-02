Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.578,20 -1,13% -3,65% Euro-Stoxx-50 3.387,62 -2,62% -3,32% Stoxx-50 3.020,98 -2,36% -4,94% DAX 12.374,81 -2,46% -4,20% FTSE 7.154,91 -2,45% -4,59% CAC 5.146,26 -2,64% -3,13% Nikkei-225 21.610,24 -4,73% -5,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,16% +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,43 64,15 -1,1% -0,72 +5,0% Brent/ICE 66,93 67,62 -1,0% -0,69 +1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,18 1.339,54 +0,1% +1,64 +2,9% Silber (Spot) 16,81 16,73 +0,5% +0,08 -0,8% Platin (Spot) 994,65 990,30 +0,4% +4,35 +7,0% Kupfer-Future 3,20 3,22 -0,7% -0,02 -3,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Im US-Handel ist die Verstörung über den historischen Vortageseinbruch auch noch spürbar. Mit Vorhersagen über die Eröffnungstendenz halten sich Marktteilnehmer zurück, denn der Aktienterminmarkt zeigt sich äußerst volatil. Relativ sicher scheint indes, dass sich die Wall Street stabilisieren dürfte. Die Sorge vor einem globalen Ende der lockeren Geldpolitik mit steigenden Zinsen als Auslöser für den Vortagesabsturz halten Händler zwar für maßlos übertrieben, andere Motive können sie gleichwohl auch nicht nennen. Daher blicken Anleger mit Unbehagen auf den Rentenmarkt, wo die Renditen nach dem Einbruch zu Wochenbeginn schon wieder zulegen. Es überwiegt die Meinung im Handel, der Absturz sei Teil einer dringend benötigten Korrektur, die viele Analysten gefordert hätten. Nur sei die Korrektur eben ziemlich heftig ausgefallen.

Micron Technology verteuern sich vorbörslich um 1,5 Prozent. Der Chiphersteller hat seinen Ausblick angehoben und außerdem einen neuen Finanzchef vorgestellt.

Für Cirrus Logic geht es dagegen um 15,6 Prozent nach unten. Der auf Audiosignale spezialisierte Chiphersteller enttäuschte sowohl mit seinen Quartalszahlen wie auch dem Ausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- FI/Fortum Oyj, Ergebnis der bis 2. Februar gelaufenen

zweiten Andienungsphase von Aktien der Uniper SE

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlung

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: - 52,0 Mrd USD zuvor: - 50,50 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Aktienmärkten setzt sich eine widerstandsfähige Haltung durch. Marktteilnehmer sehen nun gute Chancen, dass die Ausverkaufsstimmung zumindest erst einmal beendet ist. "Was wir hier gesehen haben, war keine Flucht in Sicherheit, es war eine Flucht aus dem Risiko", sagt ein Händler. Nun säßen viele Handelssysteme und Anleger auf großen Barbeständen, die früher oder später wieder ihren Weg zurück in Aktien fänden. "Eines steht damit fest, die Volatilität als Maß der erwarteten Schwankungen ist zurück", sagt ein anderer Händler mit Blick auf die crash-artigen Verluste der vergangenen Tage. Das sogenannte Angstbarometer VIX stieg am Montag auf den höchsten Stund seit August 2015. Auch wenn viele Marktteilnehmer aufgrund der überverkauften Lage nun zumindest mit einer scharfen Erholung rechnen: Über Tage und Wochen sollten Anleger noch mit Nachbeben rechnen, heißt es am Markt. Denn die Zeit der ultralockeren Geldpolitik der großen Notenbanken sei vorbei. Unternehmensnachrichten wie Quartalszahlen gehen in diesem Umfeld etwas unter. Munich Re lieferte Zahlen, die auf den ersten Blick nicht überzeugen. Die Aktionäre müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten. Die Aktie verliert 4,6 Prozent. Die Geschäftszahlen von Jenoptik werden im Handel als "durchwachsen" eingestuft. Dafür überzeuge allerdings der Ausblick. Angesichts der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn fällt der Wert um 8,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,2366 -0,09% 1,2389 1,2409 +2,9% EUR/JPY 134,75 -0,24% 135,10 136,66 -0,4% EUR/CHF 1,1573 +0,33% 1,1567 1,1630 -1,2% EUR/GBP 0,8880 +0,25% 0,8870 1,1289 -0,1% USD/JPY 109,00 -0,12% 109,09 110,12 -3,2% GBP/USD 1,3925 -0,32% 1,3963 1,4009 +3,1% Bitcoin BTC/USD 6.467,07 -4,71% 6.072,90 7.247,28 -54,98

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit teils massiven Kursverlusten haben sich die Börsen dem Kursdebakel an der Wall Street angeschlossen. Vereinzelt war von einem Blutbad die Rede, das vielerorts sämtliche 2018 aufgelaufenen Gewinne wieder zunichte gemacht habe. Der Nikkei-Index in Tokio wies in der Spitze Verluste von 7 Prozent auf. Allerdings verringerten sich dort wie auch an den anderen Plätzen im Verlauf des Handels die Abgaben wieder etwas, auch weil die Einschätzung überwog, dass eine Korrekturbewegung überfällig und gesund sei. Ausgelöst wurde der Stimmungswandel an den Börsen weltweit von den steigenden Zinsen an den Anleihemärkten. Sie befinden sich zwar bereits seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend, dieser beschleunigte sich aber zuletzt kräftig, ausgelöst von der US-Notenbank und unerwartet stark gestiegenen Stundenlöhnen in den USA. Beides schürt Spekulationen vor einer anziehenden Inflation, die den Weg für schnellere Zinserhöhungen in den USA frei machte. Eine maßgebliche Rolle Verlusten spielt, dass viele Börsen zuletzt auf Rekord- oder Mehrjahreshochs standen und überkauft waren. Aus fundamentaler Sicht sei die Stimmungseintrübung nicht gerechtfertigt, hieß es. Japans Notenbankchef Kuroda signalisierte derweil, nötigenfalls Unterstützung zu leisten. Die Notenbank fahre weiter einen expansiven Kurs, weil die Inflation erst auf halbem Weg hin zum Ziel von 2 Prozent sei. Kursbewegungen bei Einzelwerten dürften in diesem Umfeld eher mit Vorsicht zu genießen sein. Auf Taiwan verlor die Aktie des Apple-Zulieferers Largan nach einem Umsatzrückgang 10 Prozent. In Seoul hielt sich das Schwergewicht Samsung mit einem - von lediglich 1 Prozent gut und trug somit dazu bei, dass der Kospi lediglich 1,5 Prozent einbüßte. Samsung seien weiter davon gestützt worden, dass der Samsung-Erbe Lee Jae-yong vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, hieß es. Der Abwärtsdruck in Japan wurde unterdessen noch verschärft durch den Anstieg des Yen. Der Yen profitierte einmal mehr von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen leicht zu. Da die Aktien- und Risikomärkte die Folgen schneller steigender Leitzinsen einpreisen, erscheint den Credit-Strategen der Commerzbank die Peripherie anfällig nach der starken Einengung der vergangenen Wochen. Allerdings ist nichts von der Panik zu verspüren, die die Wall Street vor allem im späten Handel im Griff hatte. Griechenlund geht den nächsten Schritt zur vollständigen Wiederherstellung des Zugangs zum privaten Kapitalmarkt. Das noch unter dem Rettungsschirm befindliche Lund hat Banken beauftragt, die Emission einer syndizierten Staatsanleihe mit siebenjähriger Laufzeit vorzubereiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re will 2018 wieder Milliardengewinn einfahren

Der Gewinneinbruch auf 375 Millionen von 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr bei der Munich Re im vergangenen Jahr soll ein Ausreißer bleiben. Für 2018 erhofft sich das Management wieder ein Nettoergebnis von über 2 Milliarden Euro. "Wir erwarten für 2018 natürlich einen Gewinn wieder in dem Bereich, an den wir uns zuvor gewöhnt hatten, und der nicht durch eine solch hohe Schadensbelastung wie im vergangenen Jahr geprägt war", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider in einer Telefonkonferenz. Quantifizieren wollte er den Ausblick allerdings nicht. Die Aktionäre des Rückversicherers Munich Re müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten.

Mercedes-Benz startet mit Rekord ins neue Jahr

Mercedes-Benz hat den Schwung aus dem alten Jahr mit in das neue Jahr genommen und sich nach Angaben des Konzerns als Marktführer in Deutschland behauptet. Gefragt waren vor allem SUV und E-Klasse-Modelle. Im Januar wurden laut der Daimler AG 193.414 Mercedes-Benz verkauft, ein Plus von 8,4 Prozent. In Europa (+5,9 Prozent) und Asien-Pazifik (+14,4 Prozent) seien mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als je zuvor in einem Januar. In China war der Januar gar der beste Monat überhaupt, der Absatz kletterte um 16,4 Prozent auf 68.425 Pkw.

Erneute Razzia bei Audi

Die Staatsanwaltschaft München führt wegen des Dieselskandals erneut Durchsuchungen bei Audi durch. Am Stammsitz Ingolstadt und Neckarsulm würden am Dienstag Büro- und Geschäftsräume sowie eine Privatwohnung in Baden-Württemberg durchsucht, teilten die Ermittler mit. Bei der Razzia geht es der Staatsanwaltschaft zufolge um den Verdacht der Abgasmanipulation bei Autos für den europäischen Markt.

Jenoptik erhöht Margenprognose nach starkem Schlussquartal

