DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.578,20 -1,13% -3,65% Euro-Stoxx-50 3.387,62 -2,62% -3,32% Stoxx-50 3.020,98 -2,36% -4,94% DAX 12.374,81 -2,46% -4,20% FTSE 7.154,91 -2,45% -4,59% CAC 5.146,26 -2,64% -3,13% Nikkei-225 21.610,24 -4,73% -5,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,16% +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,43 64,15 -1,1% -0,72 +5,0% Brent/ICE 66,93 67,62 -1,0% -0,69 +1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,18 1.339,54 +0,1% +1,64 +2,9% Silber (Spot) 16,81 16,73 +0,5% +0,08 -0,8% Platin (Spot) 994,65 990,30 +0,4% +4,35 +7,0% Kupfer-Future 3,20 3,22 -0,7% -0,02 -3,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Im US-Handel ist die Verstörung über den historischen Vortageseinbruch auch noch spürbar. Mit Vorhersagen über die Eröffnungstendenz halten sich Marktteilnehmer zurück, denn der Aktienterminmarkt zeigt sich äußerst volatil. Relativ sicher scheint indes, dass sich die Wall Street stabilisieren dürfte. Die Sorge vor einem globalen Ende der lockeren Geldpolitik mit steigenden Zinsen als Auslöser für den Vortagesabsturz halten Händler zwar für maßlos übertrieben, andere Motive können sie gleichwohl auch nicht nennen. Daher blicken Anleger mit Unbehagen auf den Rentenmarkt, wo die Renditen nach dem Einbruch zu Wochenbeginn schon wieder zulegen. Es überwiegt die Meinung im Handel, der Absturz sei Teil einer dringend benötigten Korrektur, die viele Analysten gefordert hätten. Nur sei die Korrektur eben ziemlich heftig ausgefallen.

Micron Technology verteuern sich vorbörslich um 1,5 Prozent. Der Chiphersteller hat seinen Ausblick angehoben und außerdem einen neuen Finanzchef vorgestellt.

Für Cirrus Logic geht es dagegen um 15,6 Prozent nach unten. Der auf Audiosignale spezialisierte Chiphersteller enttäuschte sowohl mit seinen Quartalszahlen wie auch dem Ausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- FI/Fortum Oyj, Ergebnis der bis 2. Februar gelaufenen

zweiten Andienungsphase von Aktien der Uniper SE

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlung

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: - 52,0 Mrd USD zuvor: - 50,50 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Aktienmärkten setzt sich eine widerstandsfähige Haltung durch. Marktteilnehmer sehen nun gute Chancen, dass die Ausverkaufsstimmung zumindest erst einmal beendet ist. "Was wir hier gesehen haben, war keine Flucht in Sicherheit, es war eine Flucht aus dem Risiko", sagt ein Händler. Nun säßen viele Handelssysteme und Anleger auf großen Barbeständen, die früher oder später wieder ihren Weg zurück in Aktien fänden. "Eines steht damit fest, die Volatilität als Maß der erwarteten Schwankungen ist zurück", sagt ein anderer Händler mit Blick auf die crash-artigen Verluste der vergangenen Tage. Das sogenannte Angstbarometer VIX stieg am Montag auf den höchsten Stund seit August 2015. Auch wenn viele Marktteilnehmer aufgrund der überverkauften Lage nun zumindest mit einer scharfen Erholung rechnen: Über Tage und Wochen sollten Anleger noch mit Nachbeben rechnen, heißt es am Markt. Denn die Zeit der ultralockeren Geldpolitik der großen Notenbanken sei vorbei. Unternehmensnachrichten wie Quartalszahlen gehen in diesem Umfeld etwas unter. Munich Re lieferte Zahlen, die auf den ersten Blick nicht überzeugen. Die Aktionäre müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten. Die Aktie verliert 4,6 Prozent. Die Geschäftszahlen von Jenoptik werden im Handel als "durchwachsen" eingestuft. Dafür überzeuge allerdings der Ausblick. Angesichts der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn fällt der Wert um 8,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,2366 -0,09% 1,2389 1,2409 +2,9% EUR/JPY 134,75 -0,24% 135,10 136,66 -0,4% EUR/CHF 1,1573 +0,33% 1,1567 1,1630 -1,2% EUR/GBP 0,8880 +0,25% 0,8870 1,1289 -0,1% USD/JPY 109,00 -0,12% 109,09 110,12 -3,2% GBP/USD 1,3925 -0,32% 1,3963 1,4009 +3,1% Bitcoin BTC/USD 6.467,07 -4,71% 6.072,90 7.247,28 -54,98

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit teils massiven Kursverlusten haben sich die Börsen dem Kursdebakel an der Wall Street angeschlossen. Vereinzelt war von einem Blutbad die Rede, das vielerorts sämtliche 2018 aufgelaufenen Gewinne wieder zunichte gemacht habe. Der Nikkei-Index in Tokio wies in der Spitze Verluste von 7 Prozent auf. Allerdings verringerten sich dort wie auch an den anderen Plätzen im Verlauf des Handels die Abgaben wieder etwas, auch weil die Einschätzung überwog, dass eine Korrekturbewegung überfällig und gesund sei. Ausgelöst wurde der Stimmungswandel an den Börsen weltweit von den steigenden Zinsen an den Anleihemärkten. Sie befinden sich zwar bereits seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend, dieser beschleunigte sich aber zuletzt kräftig, ausgelöst von der US-Notenbank und unerwartet stark gestiegenen Stundenlöhnen in den USA. Beides schürt Spekulationen vor einer anziehenden Inflation, die den Weg für schnellere Zinserhöhungen in den USA frei machte. Eine maßgebliche Rolle Verlusten spielt, dass viele Börsen zuletzt auf Rekord- oder Mehrjahreshochs standen und überkauft waren. Aus fundamentaler Sicht sei die Stimmungseintrübung nicht gerechtfertigt, hieß es. Japans Notenbankchef Kuroda signalisierte derweil, nötigenfalls Unterstützung zu leisten. Die Notenbank fahre weiter einen expansiven Kurs, weil die Inflation erst auf halbem Weg hin zum Ziel von 2 Prozent sei. Kursbewegungen bei Einzelwerten dürften in diesem Umfeld eher mit Vorsicht zu genießen sein. Auf Taiwan verlor die Aktie des Apple-Zulieferers Largan nach einem Umsatzrückgang 10 Prozent. In Seoul hielt sich das Schwergewicht Samsung mit einem - von lediglich 1 Prozent gut und trug somit dazu bei, dass der Kospi lediglich 1,5 Prozent einbüßte. Samsung seien weiter davon gestützt worden, dass der Samsung-Erbe Lee Jae-yong vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, hieß es. Der Abwärtsdruck in Japan wurde unterdessen noch verschärft durch den Anstieg des Yen. Der Yen profitierte einmal mehr von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen leicht zu. Da die Aktien- und Risikomärkte die Folgen schneller steigender Leitzinsen einpreisen, erscheint den Credit-Strategen der Commerzbank die Peripherie anfällig nach der starken Einengung der vergangenen Wochen. Allerdings ist nichts von der Panik zu verspüren, die die Wall Street vor allem im späten Handel im Griff hatte. Griechenlund geht den nächsten Schritt zur vollständigen Wiederherstellung des Zugangs zum privaten Kapitalmarkt. Das noch unter dem Rettungsschirm befindliche Lund hat Banken beauftragt, die Emission einer syndizierten Staatsanleihe mit siebenjähriger Laufzeit vorzubereiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re will 2018 wieder Milliardengewinn einfahren

Der Gewinneinbruch auf 375 Millionen von 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr bei der Munich Re im vergangenen Jahr soll ein Ausreißer bleiben. Für 2018 erhofft sich das Management wieder ein Nettoergebnis von über 2 Milliarden Euro. "Wir erwarten für 2018 natürlich einen Gewinn wieder in dem Bereich, an den wir uns zuvor gewöhnt hatten, und der nicht durch eine solch hohe Schadensbelastung wie im vergangenen Jahr geprägt war", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider in einer Telefonkonferenz. Quantifizieren wollte er den Ausblick allerdings nicht. Die Aktionäre des Rückversicherers Munich Re müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten.

Mercedes-Benz startet mit Rekord ins neue Jahr

Mercedes-Benz hat den Schwung aus dem alten Jahr mit in das neue Jahr genommen und sich nach Angaben des Konzerns als Marktführer in Deutschland behauptet. Gefragt waren vor allem SUV und E-Klasse-Modelle. Im Januar wurden laut der Daimler AG 193.414 Mercedes-Benz verkauft, ein Plus von 8,4 Prozent. In Europa (+5,9 Prozent) und Asien-Pazifik (+14,4 Prozent) seien mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als je zuvor in einem Januar. In China war der Januar gar der beste Monat überhaupt, der Absatz kletterte um 16,4 Prozent auf 68.425 Pkw.

Erneute Razzia bei Audi

Die Staatsanwaltschaft München führt wegen des Dieselskandals erneut Durchsuchungen bei Audi durch. Am Stammsitz Ingolstadt und Neckarsulm würden am Dienstag Büro- und Geschäftsräume sowie eine Privatwohnung in Baden-Württemberg durchsucht, teilten die Ermittler mit. Bei der Razzia geht es der Staatsanwaltschaft zufolge um den Verdacht der Abgasmanipulation bei Autos für den europäischen Markt.

Jenoptik erhöht Margenprognose nach starkem Schlussquartal

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 07:10 ET (12:10 GMT)

Jenoptik hat im vergangenen Jahr dank eines starken Geschäfts mit optischen Systemen die eigenen Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick für 2018 gegeben. Während das TecDAX-Unternehmen die Umsatzprognose für das neue Jahr bestätigte, wurde der Margenausblick angehoben. Die Jenoptik AG rechnet 2018 nun mit einer EBIT-Marge von 10,5 bis 11,0 Prozent. Bisher wurden etwa 10 Prozent in Aussicht gestellt. Den Umsatz sieht das Unternehmen weiterhin zwischen 790 und 810 Millionen Euro. Bis 2022 sollen die Erlöse im Durchschnitt pro Jahr um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentwert klettern.

Rheinmetall und Sikorsky bewerben sich gemeinsam um Bundeswehrauftrag

Rheinmetall und Sikorsky werden sich gemeinsam einen Hubschrauberauftrag der deutschen Luftwaffe bewerben. An diesem Vorhaben können sich weitere industrielle Partner beteiligen. "Als strategischer Partner der Sikorsky Aircraft Corporation sind wir bei Rheinmetall überzeugt, der Luftwaffe mit der King Stallion das bestmögliche und modernste Luftfahrzeug als Nachfolger für die bewährte CH-53G anzubieten", sagte Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, anlässlich der Bekanntgabe der Kooperationsvereinbarung.

Windeln.de startet Kapitalerhöhung und leitet Restrukturierung ein

Der Online-Händler Windeln.de will rund ein Drittel aller Stellen abbauen und sein Geschäft umfangreich restrukturieren, um bis Anfang nächsten Jahres auf Basis des bereinigten EBIT die Gewinnschwelle zu erreichen. Mit einer Kapitalerhöhung von rund 2,6 Millionen Aktien besorgt sich der auf Kinder- und Babybedarf spezialisierte Anbieter frisches Geld für die Maßnahmen. Dabei wird das Bezugsrecht ausgeschlossen und eine neue Investorengruppe kommt an Bord. Bis zum Abend soll die Kapitalerhöhung abgeschlossen sein. Auf Basis des Eröffnungskurses vom Dienstag ist mit einem Bruttoerlös von 5,4 Millionen Euro zu rechnen.

Aldi und Lidl machen weiter Boden gut gegen britische Konkurrenz

Die deutschen Discounter Aldi und Lidl haben mit zweistelligem Umsatzwachstum im britischen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt rund um die Feiertage zu Weihnachten und Silvester die britische Konkurrenz in den Schatten gestellt und weiter Marktanteile gewonnen.

Öl- und Gaskonzern BP mit Quartalsverlust

Der britische Öl- und Gaskonzern BP hat im Schlussquartal 2017 wegen Sonderaufwendungen den ersten Quartalsverlust seit Mitte 2016 geschrieben. Beim Ergebnis vor Bestandswertveränderungen und Sonderposten berichtete der Konzern einen Verlust von 583 Millionen US-Dollar nach einem Plus von 72 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz legte im vierten Quartal um 32 Prozent auf 67,82 Milliarden Dollar zu. Der um Bestandswertveränderungen bereinigte Gewinn vervielfachte sich im vierten Quartal auf 2,11 Milliarden Dollar von 400 Millionen Dollar im Vorjahr.

Intesa Sanpaolo verdient dank Sondererträgen deutlich mehr

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat ihren Gewinn im vierten Quartal 2017 dank eines Veräußerungsertrags deutlich gesteigert. Unterm Strich verdiente die Intesa Sanpaolo SpA von Oktober bis Dezember 1,43 Milliarden Euro nach 776 Millionen im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind 811 Millionen Euro aus dem Verkauf von Intesas 50-prozentigen Anteil an der Allfunds Bank.

Airbus setzt auf die Region Asien-Pazifik

Für den europäischen Flugzeugbauer Airbus bleibt die Region Asien-Pazifik weiter ein wichtiger Markt. Sie werde in nächsten 20 Jahren für 40 Prozent der globalen Flugzeugnachfrage stehen, sagte Vertriebschef Eric Schulz auf einer Pressekonferenz anlässlich der Singapore Air Show 2018. Die globale Nachfrage dürfte insgesamt nahezu 35.000 Stück betragen. Vor allem Großraumflugzeuge würde in Asien-Pazifik begehrter, erwartet der Manager. Bei diesen Maschinen werde die Region für 46 Prozent der Nachfrage stehen. Airbus war 2017 stark in Asien-Pazifik vertreten. Der Boeing-Wettbewerber lieferte laut Schulz 367 Flugzeuge an 50 Airlines aus, entweder direkt oder über Leasinggesellschaften. Darunter befanden sich nahezu 100 Großraumflugzeuge.

Apple-Zulieferer AMS profitiert von 3D-Sensorik und erhöht Dividende

Die österreichische AMS ist im vergangenen Jahr dank des neuen Consumer-Geschäfts in 3D-Sensorik kräftig gewachsen und erhöht die Dividende. Der Konzernumsatz des Apple-Zulieferers legte um 93 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu, das bereinigte Nettoergebnis auf 127,5 von 102,89 Millionen Euro im Vorjahr. Alleine im Schlussquartal erreichte der Anbieter von Halbleiterbauelementen einen Erlös von 470,3 Millionen Euro und lag am oberen Ende der Konzernerwartung von 440 bis 480 Millionen Euro. Nach 0,30 Euro je Aktie für 2016 will AMS nun eine Dividende von 0,33 Euro zahlen.

Assa Abloy profitiert von hoher Nachfrage und erhöht Dividende

Der Nettogewinn von Assa Abloy hat von einer steigenden Nachfrage in fast allen Regionen und Geschäftsbereichen des schwedischen Herstellers von Türsicherheitssystemen profitiert. Das Unternehmen erhöht die Dividende von 3,00 auf 3,30 Kronen pro Aktie. Vor allem elektromechanische Produkte und Türschließsysteme waren gefragt.

TomTom schrumpft und weitet Verlust empfindlich aus

Der Navihersteller TomTom hat den Verlust im vierten Quartal 2017 um ein Vielfaches ausgeweitet. Im Zeitraum Oktober bis Dezember häufte die TomTom NV einen Nettoverlust von 34,5 Millionen Euro an nach 5,6 Millionen im vierten Quartal 2016. Auch beim Umsatz ging es für das niederländische Unternehmen, das in erster Linie für seine Navigationssysteme bekannt ist, bergab: Im Schlussquartal brachen die Erlöse um 17 Prozent auf 220 Millionen Euro ein. Im Gesamtjahr fiel der Umsatz um 9 Prozent auf 903 Millionen Euro.

Lululemon-Chef scheitert an Unternehmensstandards

Der kanadische Sportbekleidungshersteller Lululemon Athletica hat sich von seinem Vorstandsvorsitzenden Laurent Potdevin getrennt. Potdevin, der das Unternehmen seit Januar 2014 leitete, sei aufgrund eines Verhaltens, das nicht den Unternehmensstandards entspreche, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, so das Unternehmen. Der abrupte Ausstieg überraschte die Investoren.

Micron erhöht Ausblick und ernennt neuen Finanzchef

Der US-Halbleiterhersteller Micron Technology hat den Ausblick für das zweite Quartal angehoben und einen neuen Finanzchef ernannt. Das Unternehmen erwartet nun einen Gewinn von 2,70 bis 2,75 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 7,2 bis 7,35 Milliarden Dollar für das zweite Quartal. Zuvor hatte der Chiphersteller 2,51 bis 2,65 Dollar je Aktie für das Quartal in Aussicht gestellt und einen Umsatz zwischen 6,8 und 7,2 Milliarden Dollar. Micron kündigte David Zinsner als neuen Finanzchef an. Er wird seinen Job am 19. Februar antreten. Er folgt auf Ernie Maddock, der in Rente geht.

Nutrien erwartet 2018 EBITDA von 3,2 bis 3,7 Mrd Dollar

Die aus der Fusion von Agrium und Potash Corp hervorgegangene Düngemittelkonzern Nutrien Ltd plant 2018 mit einem Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 2,10 bis 2,60 US-Dollar je Aktie. Das EBITDA sieht Nutrien bei 3,2 bis 3,7 Milliarden Dollar. Für 2018 rechnet Nutrien mit einer robusten Nachfrage nach Kalisalzen. Die Auslieferungen dürften global 64 bis 66 Millionen betragen nach etwa 64 Millionen Tonnen 2017.

US-Chiphersteller Cirrus Logic enttäuscht mit Zahlen und Ausblick

Eine schwächere Nachfrage nach Smartphone-Komponenten hat dem US-Chiphersteller Cirrus Logic einen Gewinneinbruch im dritten Geschäftsquartal beschert. Zudem blieb des Ausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen.

Toyota steigert Marge auf 9 Prozent - Gewinnausblick erhöht

Beflügelt von guten Geschäften in der Heimat hat der japanische Autokonzern Toyota im dritten Quartal den Gewinn erhöht und die Marge rasant verbessert. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erhöhte das Unternehmen daher deutlich. Das Nettoergebnis 2017/18 per Ende März soll auf 2,4 Billionen japanische Yen oder 17,8 Milliarden Euro steigen. Bisher hatte der Volkswagen-Rivale 1,95 Billionen Yen in Aussicht gestellt. Den operativen Gewinn sieht die Toyota Motor Corp bei 2,2 (bisher 2) Billionen Yen.

