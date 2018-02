Wien - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine Gratulation zum 100-jährigen Bestehen der DekaBank mit einer Mahnung versehen, so die Experten von "FONDS professionell"."In der Krise kam die Deka ohne staatliche Stützung aus, und dennoch entsprach nicht jedes Geschäft immer dem hohen Anspruch unternehmerischer Verantwortung, den wir an ein Institut der Sparkassengruppe legen. Auch das gehört zum Rückblick", habe Steinmeier bei seiner Festrede zum Jubiläum des Fondsanbieters in Frankfurt gesagt.

