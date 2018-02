Wien - Mit Ausnahme von Indien war die gute alte BR(I)C-Riege das beste Investment jener Fondskäufer, die am 1. Januar 2018 neu investiert haben, so die Experten von "FONDS professionell".Bei Brasilienfonds habe das Monatsplus bei fast 13 Prozent gelegen, Russland- und China- beziehungsweise Großchina-Fonds hätten rund neun Prozent zugelegt. Aufseiten der entwickelten Märkte habe es interessanterweise nur Italien mit einem Monatsgewinn von 6,83 Prozent unter die Top 10 geschafft. Global diversifizierte Aktienfonds - in dieser Gruppe werden 674 Produkte berücksichtigt - hätten den ersten Monat des Jahres rund drei Prozent teurer beendet.

