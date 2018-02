Das Bundesverfassungsgericht hat zwei der fünf Eilanträge gegen die SPD-Mitgliederbefragung abgewiesen. Eine offizielle Begründung blieb bislang aus.

Das Bundesverfassungsgericht hat offenbar keine rechtlichen Bedenken gegen die Mitgliederbefragung der SPD zur Regierungsbeteiligung. Zwei der fünf Eingaben wurden am Dienstag zunächst ohne Begründung abgewiesen, wie der der Sprecher des Bundesverfassungsgerichts bekanntgab. Die Beschwerden richten sich dagegen, dass die SPD ihre Mitglieder befragen will, bevor sie erneut mit der Union in eine ...

