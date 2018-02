Zürich / Basel - Die Bank konnte in über 160 Kategorien, in 9 Regionen und über 30 Ländern die Spitzenposition belegen. Mitstreiter haben UBS unter anderem als beste ihrer Klasse in allen Kundensegmenten, für internationale Kundschaft und Family Offices ausgezeichnet. Ausserdem wurde die Bank als führend in den Bereichen Philanthropie, Impact Investing und innovative Technologien honoriert.

Zum dritten Jahr in Folge belegt UBS den ersten Platz in der Kategorie "Best Private Banking Services Overall - Global" in Euromoney's jährlicher Private Banking Umfrage.

UBS gelang es ausserdem ihre Führungsposition in allen segment-spezifischen Kategorien auf globaler Ebene zu verteidigen und den Spitzenplatz in der Gesamtwertung für gleich vier Regionen zu erlangen, darunter Westeuropa und Asien. Nennenswert ist insbesondere auch die Wiedererlangung des ersten Platzes in der Kategorie "Research and Asset Allocation Advice" sowie die erfolgreiche Behauptung in den Kategorien "Philanthropic Advice", "SRI/Social Impact Investing" und "Innovative Technology - Client Experience".

Martin Blessing, Co-President UBS Global Wealth Mangement sagt: "Es ist ein Privileg ein Team zu leiten, das UBS nicht nur zur weltweit grössten Vermögensverwaltung gemacht hat, sondern auch zur führenden Bank, welche den Anforderungen, Erwartungen und Ansprüchen ...

