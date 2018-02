BDA wertet flexible Arbeitszeiten als Gewinn für beide Seiten

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sieht die Vereinbarung zu flexiblen Arbeitszeiten als Gewinn für beide Seiten. Es sei eine "zukunftsorientierte Lösung gelungen, die sowohl die betrieblichen als auch die Interessen der Arbeitnehmer in den Blick nimmt", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. "Die Forderung der IG Metall nach einem Teillohnausgleich für eine verkürzte Vollzeit konnte mit dem Tarifabschluss abgewehrt werden. Gleichwohl wird der Tarifabschluss für viele Betriebe der Metall- und Elektroindustrie eine Belastung darstellen." Wichtig sei deshalb die lange Planungssicherheit mit der Laufzeit von 27 Monaten.

VDMA: Für Mittelständler ist Tarifabschluss zu teuer

Der VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann glaubt, dass der Abschluss für Mittelständler zu teuer ist. "Dieser Tarifabschluss tut vor allem den vielen Mittelständlern im Maschinen- und Anlagenbau richtig weh. Die komplexen Vereinbarungen und Prüfpflichten zur Arbeitszeit werden im betrieblichen Alltag zu erheblichen Unsicherheiten führen. Zudem verschärft die äußerst großzügige Regelung zur Verkürzung der Arbeitszeit die per se angespannte Fachkräftesituation nochmals. Die vergleichsweise lange Laufzeit des Tarifvertrags und die Möglichkeit, auch längere Arbeitszeiten zu vereinbaren, sind zwar grundsätzlich positiv, aber nur ein schwacher Trost."

ING Bank sieht keine Gefahr von Lohn-Preis-Spirale

ING-Bank-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sieht in dem Tarifabschluss keine Gefahr für eine beginnende Lohn-Preis-Spirale. "Im breiteren europäischen Kontext zeigt die Tatsache, dass dieser Tarifabschluss für einen Zeitraum von 27 Monaten vereinbart wurde, dass es sich nicht um den Beginn einer aufwärtsgerichteten Lohn-Preis-Spirale in Deutschland handelt. Tatsächlich bedeutet die Streckung eines nominalen Anstiegs von 4,3 Prozent über mehr als zwei Jahre hinweg weniger und nicht mehr Aufwärtsdruck auf die Löhne als in den letzten Jahren."

IG Metall Küste will über Übernahme von Pilotabschluss verhandeln

Der Bezirk Küste der IG Metall hat den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie für Baden-Württemberg begrüßt und will am Donnerstag über die Übernahme der Pilotvereinbarung verhandeln. Baden-Württemberg gilt wegen des ersten Tarifergebnisses der aktuellen Runde nun als Pilotbezirk. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle übrigen Bezirke die Einigung im Grundsatz übernehmen, ist groß. Die Tarifkommission des Bezirks Küste will das Ergebnis am Mittwoch diskutieren, für Donnerstag sind dann Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall über eine Übernahme des Abschlusses geplant.

