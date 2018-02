Der Crash ist da. Gestern stürzten die großen Indizes an der Wall Street heftig ab. Der Dow Jones verlor in der Spitze 1.600 Punkte. Das hatte auch Auswirkungen auf den DAX. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, rät Anlegern zu Gelassenheit. Eine wichtige Rolle dürfte der heutige Handelsstart in den USA spielen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Infineon, die Deutsche Bank, Tesla, BYD, Millennial Lithium, Medigene und die Bitcoin Group. Das komplette Interview finden Sie hier.