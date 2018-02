InFocus wird Hardware und Software von MultiTaction weltweit vertreiben und über die Tochtergesellschaft Vidco ab sofort bereitstellen, gefolgt vom Vertrieb über autorisierte InFocus-Kanäle in anderen Ländern

Integrated Systems Europe -- Stand 2-B60 -- InFocus Corporation (www.infocus.com), ein führender Anbieter von Displaywandlösungen für Zusammenarbeit und Bildung, gibt heute eine Vereinbarung über den weltweiten Vertrieb der Hardware und Software von MultiTaction bekannt. Die MultiTaction-Produkte stehen ab sofort in Deutschland über die InFocus-Tochter Vidco zur Verfügung und werden in den kommenden Wochen auch in anderen Ländern über Reseller von InFocus erhältlich sein. Preisgekrönte InFocus-Produkte wie der Videokonferenzdienst ConX Cloud und die Videokonferenzsoftware ConX Exec werden als Optionen auf der von InFocus vertriebenen MultiTaction-Plattform angeboten. Die erweiterte Partnerschaft folgt auf die Ankündigung vom August 2017, dass MultiTaction Touchscreen-Displays von InFocus für seine Lösungen Canvus und Canvus Connect anbieten wird, um Einzel-, großformatige Touchscreen-, Hard- und Softwarelösungen für die visuelle Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Das Executive Briefing Center und die Trainingsakademie von InFocus in Frankfurt werden im ersten Quartal 2018 mit dieser Lösung ausgerüstet, um europäischen Partnern praktische Demonstrationen und technische Schulungen anzubieten.

MultiTaction, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Datenvisualisierungs- und Collaboration-Lösungen, entwickelt und vertreibt Multitouch-Displays und -Software, die es Kunden ermöglichen, große Informationsmengen auf einer einzigen Displayfläche zu visualisieren und zu manipulieren, angefangen von Laptops bis hin zu riesigen Videowänden.

"Die Kunden von InFocus sind immer auf dem neuesten Stand der Präsentations- und Collaboration-Technologie von der Bildung über öffentliche Versorger, weltweite Produktion, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Ingenieurwesen und Bauwesen bis hin zu Militär und Strafverfolgung", so Mark Housley, CEO von InFocus. "Wir sind nun in der Lage, MultiTaction-Lösungen kombiniert mit InFocus-Lösungen wie ConX Cloud und Canvas auf dieser fortschrittlichen Collaboration-Plattform anzubieten. Die Kombination ist unschlagbar."

"Die Partnerschaft zwischen MultiTaction und InFocus hat branchenführende Lösungen hervorgebracht, die nirgendwo sonst erhältlich sind", sagte Pete Malcolm, CEO von MultiTaction. "Indem wir diese einzigartige Kombination erweitern, können wir einigen der anspruchsvollsten und außergewöhnlichsten öffentlichen und privaten Einrichtungen der Welt die besten Lösungen anbieten. Unsere Partnerschaft stellt sicher, dass Collaboration-Lösungen der nächsten Generation unseren gemeinsamen Kunden noch mehr Nutzen bringen."

Die MultiTaction-Software MT Canvus, MT Canvus Connect und MT Showcase und die Multitouch-Displays MT Cell sind heute in Deutschland exklusiv über die InFocus-Tochter Vidco erhältlich. Vidco bietet einen durchgängigen Komplettservice für Design und Integration zur Bereitstellung und Verwaltung von Collaboration-Konferenzräumen und Executive-Centern.

Die Produkte von MultiTaction werden auf der Integrated Systems Europe, 2-B60, vom 6. bis 9. Februar 2018 am InFocus-Stand präsentiert.

Um weitere Informationen über InFocus-Produkte zu erhalten oder einen Reseller von InFocus zu suchen, besuchen Sie bitte die Website von InFocus unterhttp://www.infocus.com.

Über InFocus Corp.

InFocus macht die Vernetzung von Menschen und Ideen leicht, zuverlässig und erschwinglich. InFocus nimmt seit über 30 Jahren eine branchenführende Stellung ein und schafft innovative Collaboration-Lösungen für die visuelle Teamarbeit. Die preisgekrönten, integrierten Dienstleistungen, Hardware- und Softwareprodukte des Unternehmens werden in Tausenden der erfolgreichsten Firmen, Behörden und Schulen in der ganzen Welt eingesetzt und haben sich als zuverlässig bewährt. InFocus bietet Lösungen für Konferenzzimmer, Besprechungsräume, Schreibtische, Kontrollräume, Klassenzimmer, Veranstaltungssäle und für Menschen unterwegs mit anderen Worten, Produkte und Dienstleistungen für jede Situation. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.InFocus.com. Besuchen Sie den InFocus Store unter InFocus.com/store. Folgen Sie InFocus in sozialen Medien auf http://facebook.com/InFocusCorp, linkedin.com/company/InFocus oder http://twitter.com/InFocusCorp.

Über MultiTaction

MultiTaction ist ein führender Entwickler von fortschrittlichen Visualisierungs- und Collaboration-Lösungen, die von einigen der weltweit größten Unternehmen, Museen, Bildungseinrichtungen und Unterhaltungsunternehmen eingesetzt werden. Mit Lösungen, die in über 50 Ländern und Niederlassungen in den USA, Asien und Europa implementiert sind, ist MultiTaction ein globales Unternehmen, das im Jahr 2018 elf Jahre Wachstum und Erfolg feiert. www.multitaction.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

