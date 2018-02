Liebe Leser,

die Ölindustrie in den USA verzeichnet einen Boom, der nach den Preisstürzen 2014/2015 nicht vorhersehbar war. Letzte Woche war es dann so weit. Die USA förderten das höchste Volumen an Öl, der letze Rekord liegt über 40 Jahre zurück. Doch Exxon und Chevron enttäuschen nach Offenlegung der jüngsten Zahlen die Anleger.

Wie kann das sein?

Die Branchenriesen sollten eigentlich von dem hohen Ölpreis und der ausgeweiteten Produktion profitieren. Haben sie auch, jedoch ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...