Im Mittagshandel kletterte die Gemeinschaftswährung wieder bis an die Marke von 1,24 Dollar. Am Morgen wurde der Euro noch etwa einen halben Cent tiefer gehandelt. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Dienstag ebenfalls zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,1578 CHF. Auch der US-Dollar gewann zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...