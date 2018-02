In der Schlussphase der Koalitionsverhandlungen wehren sich die Krankenkassen gegen den Vorwurf, die schlechteren Gesundheitsversorger zu sein.

Auf den letzten Metern der Koalitionsverhandlungen macht vor allem einer Druck. Karl Lauterbach von der SPD will, dass es noch zu einer großen gesundheitspolitischen Reform kommt. Der Gesundheitsökonom und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion kämpft mit allen Mitteln dafür, dass seine Idee doch umgesetzt wird. Sein Plan: die angebliche Zwei-Klassen-Medizin zwischen privat und gesetzlich Versicherten durch einen Gleichschaltung der Arzthonorare endlich zu beenden.

Der Dissens in der Gesundheitspolitik ist so überraschend zum Hauptgrund dafür geworden, dass die Koalitionsverhandlungen zum wiederholten Male verlängert wurden. Zuletzt malte Lauterbach gar das Horrorszenario an die Wand, gesetzlich versicherte Krebspatienten würden schlechter behandelt als Privatversicherte. Denn bei besonderen Krebsformen seien gesetzlich Versicherte auf Spezialärzte angewiesen, die oft nur in Privatkliniken arbeiten und nur Privatpatienten behandeln würden.

Nun gehen die gesetzlichen Krankenkassen jedoch in die Gegenoffensive. Einzuräumen sei allenfalls, dass gesetzlich Versicherte oft länger auf einen Facharzttermin warten müssten als Privatpatienten. "Aber wenn diese Barriere erst einmal überwunden ist, gibt es keinen Unterschied, was die eigentliche Behandlung angeht", sagt eine Sprecherin des GKV-Spitzenverbands. Oft seien gesetzlich Versicherte sogar besser gestellt.

In einem "Faktenblatt" hat der Verband jetzt alles zusammengefasst, was nach seiner Ansicht für die gesetzliche Versicherung spricht.

Solidarische Finanzierung: Das fängt bei den Krankenkassenbeiträgen an. Sie richten sich nach der Leistungsfähigkeit der Versicherten. Wer mehr verdient, zahlt auch mehr. Wer weniger zahlt, wird aber deshalb nicht schlechter behandelt. Im Gegensatz dazu errechnen sich die Prämien der Versicherten in der PKV nach dem persönlichen Risiko des Einzelnen, also seinem Alter, seinem Gesundheitszustand und den gewünschten Versicherungsleistungen. Das bedeutet in der Regel, dass die PKV für junge und gesunde Menschen billiger als die GKV ist, für alte und kranke Menschen hingegen oft deutlich teurer.Beitragsfreie Mitversicherung. Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und Kinder sind in der gesetzlichen Kasse beitragsfrei mitversichert, wenn sie kein eigenes Einkommen haben. In der PKV ...

