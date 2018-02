Union und SPD wollen den Rentnern etwas mehr unter die Arme greifen.



Das ist eine dieser kniffligen Fragen. Einerseits ist mehr Rente etwas Tolles. Es ist gut für uns, wenn wir im Ruhestand sind, und wir wollen ja auch nicht, dass andere Leute finanziell zu kämpfen haben, wenn sie in Rente gehen.



Andererseits ... muss das zusätzliche Geld, das an die Rentner geht, ja irgendwo herkommen.



Moment mal! Ich möchte hier keine Lösung oder ?richtige Antwort? vorschlagen.



Aber die Altersarmut ist ein großes Problem in Deutschland. ?Inspiriert? von diesem Vorschlag der Union und SPD habe ich einige schockierende Beiträge zu dieser schwierigen ...

