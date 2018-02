Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang berichtet ZDF-Ostasien-Korrespondent Thomas Reichart in der ZDF-Dokumentation "Härter, reicher, besser, Südkorea!" am Donnerstag, 8. Februar 2018, 23.15 Uhr, wie das Olympia-Ausrichterland tickt.



Thomas Reichart durchquert das Land und erkundet den südkoreanischen Alltag. Die filmische Reise beginnt in Seoul: In der Hauptstadt lebt rund ein Fünftel der südkoreanischen Bevölkerung, dort haben die Konzerne ihren Sitz, die Südkorea groß gemacht haben. Und das Prinzip "Bballi, bballi - schneller, schneller" prägt das Arbeitsleben. In Südkorea wird mehr und länger gearbeitet als fast überall sonst auf der Welt - es herrscht ein immenser Erfolgs- und Leistungsdruck. Urlaub wird weniger genommen, als dem Einzelnen zusteht - und das Büro verlassen die Südkoreaner nicht, bevor der Chef gegangen ist.



Der extreme Konkurrenzkampf in Südkorea prägt auch das Freizeitverhalten: Nach "härter arbeiten" folgt in den Ausgehvierteln der Städte häufig "intensiver amüsieren". Korrespondent Thomas Reichart begleitet den deutsch-koreanischen Architekten Daniel Tändler in die vibrierende Clubszene Seouls. Und in Pyeongchang ist der Filmautor mit einer Gruppe junger Berufstätiger unterwegs und erlebt dort das eigentliche Wintervergnügen der Südkoreaner: nicht Skifahren oder Langlauf, beides gilt in Südkorea als Exotensportart, sondern ein sogenanntes Eisfestival, bei dem man am Eisloch steht und Forellen fängt. Wer ganz mutig ist, springt in Unterwäsche in eiskaltes Wasser und fängt die Forellen mit der Hand.



Die Dokumentation beleuchtet eine Gesellschaft, die nicht nur vom Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden des geteilten Landes angetrieben wird. Auch der Wettbewerb zwischen den Menschen läuft nach dem Motto "Härter, reicher, besser" - ein bisschen mehr geht immer in Südkorea.



https://presseportal.zdf.de/pm/haerter-reicher-besser-suedkorea/



https://olympia.zdf.de/



https://zdf.de/doku-wissen



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 7016100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/suedkorea



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121