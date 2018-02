Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Großaufträge schieben deutschen Auftragseingang an

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember wegen ungewöhnlich starker Großaufträge deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um lediglich 0,6 Prozent prognostiziert. Der für November vorläufig gemeldete Rückgang um 0,4 Prozent wurde auf minus 0,1 Prozent revidiert.

VDMA: Gelungener Jahresabschluss in den Auftragsbüchern

Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau bleibt gut in Fahrt. Im Dezember lagen die Bestellungen um 7 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Inlandsnachfrage wuchs um 11 Prozent, die Auslandsbestellungen verbuchten ein Plus von 5 Prozent. Dabei kamen die Impulse allein aus den Nicht-Euro-Ländern mit plus 10 Prozent. Die Bestellungen aus den Euro-Ländern lagen um 8 Prozent unter der Vorjahresbasis, die allerdings ungewöhnlich hoch ausgefallen war.

Bundesbank nimmt EZB gegen Vorwürfe der Begünstigung in Schutz

Die Bundesbank hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass das Eurosystem bei den Anleihekäufen einzelne Euro-Staaten wie Italien oder Frankreich gezielt begünstigt. Sie stellte sich damit hinter EZB-Präsident Mario Draghi. "Es gibt keinerlei systematische oder gar politische Bevorzugung von einzelnen Ländern oder Gruppen von Ländern", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling, verantwortlich für Märkte, der Börsen-Zeitung.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,6 nach 1,9 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Das ist ein neues Rekordtief; der bisherige Tiefstand war in der vorigen Woche mit einer Zuteilung von 1,9 Milliarden Euro verzeichnet worden.

BIZ-Chef Carstens fordert Eindämmung von Bitcoin

Der Chef der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Agustín Carstens, hat die Behörden aufgefordert, weltweit gegen eine weitere Ausbreitung von Kryptowährungen vorzugehen. Die am weitesten verbreitete von ihnen, Bitcoin, nannte Carstens in Frankfurt eine "Mischung aus Finanzblase, Ponzi-System und Umweltkatastrophe". Zentralbanken und Finanzbehörden müssten verhindern, dass Kryptowährungen zu Parasiten der institutionellen Infrastruktur des gesamten Finanzsystems würden.

Carstens warnt Zentralbanken vor Digitalgeld

Der Chef der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Augustin Carstens, hat Zentralbanken vor der Einführung von Digitalgeld gewarnt. Bei einer Veranstaltung der Universität Frankfurt sagte Carstens, im Verkehr zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken spiele elektronisches Geld zwar schon eine Rolle, die Schwierigkeiten würden aber bei der Einführung im Retail-Bereich beginnen.

US-Steuerreform erschwert der Fed eine weiche Landung

Mit einem Mal werden die Märkte nervös. Sie sorgen sich darüber, wie stark die US-Notenbank ihre Zinszügel letztlich anziehen wird. Mit ihren Ängsten liegen die Märkte richtig. Die Zinserhöhungszyklen der Federal Reserve sind stets ziemlich ungeordnet. Nimmt man dann noch das Konjunkturpaket dazu, das just zu einem Zeitpunkt kommt, zu dem die Fed die Wirtschaft am Überhitzen hindern will, sowie die hohen Bewertungen an den Aktien- und Anleihemärkten, dann zeichnet sich noch mehr Chaos ab als sonst.

Athen stoppt wegen Turbulenzen zunächst Gang an den Kapitalmarkt

Griechenland hat die Emission einer Staatsanleihe mit sieben Jahren Laufzeit verschoben, weil dem Land bei einem weiteren Versuch, an den Kapitalmarkt zurückzukehren, die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten in die Quere gekommen sind. Wie es von offizieller Seite hieß, soll die Ausgabe der Papiere im Volumen von 3 Milliarden Euro "je nach Marktumfeld in naher Zukunft erfolgen".

Merkel vor letzter Runde zu schmerzhaften Kompromissen bereit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am letzten Verhandlungstag über die Fortsetzung einer großen Koalition empfindliche Zugeständnisse machen. "Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse machen müssen. Dazu bin ich auch bereit", sagte Merkel vor den Verhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus. Dabei müsse sichergestellt werden, dass die Vorteile die Nachteile überwögen.

Schulz rechnet mit GroKo-Einigung am Dienstag

SPD-Chef Martin Schulz geht von einer Einigung mit CDU und CSU über eine Neuauflage der großen Koalition im Laufe des Tages aus. "Wir haben guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden", sagte Schulz auf seinem Weg zu den Gesprächen im Konrad-Adenauer-Haus. Es sei vernünftig gewesen, sich vorab zwei Reservetage zu geben. Die brauche es, um eine "seriöse Grundlage für eine stabile Regierung" zu legen.

CSU-Generalsekretär erwartet bei Koalitionspoker lange Nacht

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erwartet keine rasche Einigung zwischen Union und SPD am letzten Verhandlungstag. "Die Nacht wird lang. Da bin ich sehr realistisch", sagte Scheuer vor den Verhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus.

Bundesverfassungsgericht überprüft SPD-Mitgliedervotum

Das Bundesverfassungsgericht prüft auf verschiedene Beschwerden hin die Zulässigkeit des geplanten Mitgliedervotums der SPD zu einer großen Koalition. In Karlsruhe gingen fünf entsprechende Anträge ein, die sich gegen die Befragung der rund 450.000 SPD-Mitglieder wenden, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Demnach nahm das Verfassungsgericht einen der Anträge bereits ohne Begründung nicht an. Wann über die anderen entschieden werden soll, war noch unklar.

Juncker will Lösung aller Grenzkonflikte vor Beitritt Serbiens und Montenegros

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor einem Beitritt Serbiens und Montenegros zur Europäischen Union die Lösung aller Grenzstreitigkeiten gefordert. "Es wird zu keinem weiteren Beitritt der Westbalkanländer kommen, ohne dass die Grenzkonflikte vorher gelöst worden sind", sagte Juncker am Dienstag im Europaparlament. Auch sonst müssten Kandidaten alle Bedingungen erfüllen, um wie vorgeschlagen bis 2025 Mitglied werden zu können.

Taiwan Verbraucherpreise Jan +0,88% gg Vorjahr (PROG +1,0%)

