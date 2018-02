Wien - Nachdem ein neues Tief in der Nähe von EUR/PLN (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993) 4,13 erreicht wurde, schwächte sich der Polnische Zloty (PLN) im Zuge eines starken Anstiegs der globalen Risikoaversion etwas ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Obwohl sich die in den vergangenen Wochen vorgelegten soliden Konjunkturdaten zum Vorteil des PLN/Ausblicks auswirken würden, scheine die anhaltend neutrale Haltung des geldpolitischen Rates keine weitere Aufwertung zu ermöglichen und dürfte nach der Zentralbankkonferenz vom Mittwoch kurzfristig auch die Schwäche des PLN erhöhen.

