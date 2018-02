Berlin (ots) -



Die audibene GmbH erweitert ihre Kundenansprache mit einem Werbespot im deutsche Fernsehen: Auf den Sendern N 24, n-tv, SPORT1, Eurosport und Sky läuft ab Februar der TV-Spot des weltweit größten Online-Hörakustikers.



Noch immer ist das Thema Hörverlust vorurteilsbeladen und eines der am meisten verschwiegenen Volksleiden. Allein in Deutschland haben etwa 15 Millionen Menschen eine deutliche Hörminderung, aber nur etwa 3 Millionen tragen ein modernes Hörsystem. Auch wenn die Zahl der Hörgeräteträger kontinuierlich steigt, lassen sich noch immer viel zu viele Hörgeschädigte den Gewinn an Lebensqualität durch digitale Hörsysteme entgehen. Mit fast unsichtbarer Technik zu purer Lebensfreude! - audibene macht Schluss mit den Vorurteilen über Hörgeräte. Im Werbespot sieht man glückliche, mitten im Leben stehende Menschen. Und sonst? Sonst sieht man nichts! Erst als einer der Protagonisten sein Hörgerät aus dem Ohr holt, ist sein millimetergrosser Alltagshelfer zu sehen.



audibene-Gründer Dr. Marco Vietor erklärt: "Die Entwicklung von Hörgeräten ist in den letzten Jahren rasant vorangeschritten. Mit dem klobigen fleischfarbenen "Haken" hinter dem Ohr hat die neueste Hörtechnik nichts mehr zu tun. Ein modernes Hörsystem ist ein winziger Hochleistungscomputer in verschwindend kleiner Bauform. Es funktioniert digital und strotzt nur so vor hilfreichen Funktionen: automatisches Anpassen an die Hörumgebung, Steuerung über das Smartphone, drahtlose Verbindung mit TV, Computer, Telefon und mehr. Mit bestem Sprachverstehen auch bei Lärm unterstützen die neuen Hochleistungs-Hörgeräte zuverlässig bei allem, was ihr Träger vorhat."



Auch mit einer fast gleichzeitig gestarteten Online-Imagekampagne geht es audibene um Aufklärung für gutes Hören: audibene wirbt gemeinsam mit Weltstar David Hasselhoff und einem 8-stelligen Budget in neun Ländern dafür, die Lebensqualität durch Hörsysteme zu verbessern.



Der 2017 bereits in der Schweiz erfolgreiche TV-Werbespot von audibene läuft nun ab Februar 2018 auch im deutschen Fernsehen.



Mit über 800.000 Hörgeräte-Beratungen im Jahr ist audibene die weltweit größte Anlaufstelle für moderne Hörgeräte. In neun Ländern versorgt audibene seine Kunden mit umfassenden Lösungen für ihre Hörbedürfnisse. audibene bietet eine kostenfreie Experten-Beratung am Telefon sowie das Testen der neuesten Hörgeräte beim regionalen Akustiker. Dafür arbeitet das Unternehmen in Deutschland mit über 1000 ausgewählten Partnerakustikern und international mit 4.000 Akustikern zusammen.



