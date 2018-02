Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold wird neue erste stellvertretende Ministerpräsidentin in Kiel. Sie ersetzt den neuen Grünen-Chef Robert Habeck. Wer ihm als Umweltminister folgt, ist noch nicht klar.

Acht Monate hatte sich Robert Habeck ausbedungen, der neue Parteichef der Grünen. Acht Monate, um seine Nachfolge in Schleswig-Holstein als Vize-Regierungschef und Umweltminister zu organisieren. Jetzt scheint alles schneller zu gehen. Am heutigen Dienstag wurde seine Parteikollegin und Landesfinanzministerin Monika Heinold im Rahmen der Kabinettssitzung zur neuen ersten stellvertretenden Ministerpräsidentin ernannt. "Ich schätze Monika Heinold nicht nur als erfahrene, durchsetzungsstarke und klug handelnde Finanzministerin, sondern auch als zuverlässige Kabinettskollegin und angenehmen Menschen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

In Kiel regiert seit vergangenem Sommer eine Jamaika-Koalition. Zweiter stellvertretender Ministerpräsident ist Sozialminister Heiner Garg (FDP). Anders als im Bund hatten sich CDU, FDP und Grüne zu einem Bündnis zusammengefunden, das seitdem ohne große Streitigkeiten regiert. "Dass die Jamaika-Koalition in Kiel so gut funktioniert, liegt daran, dass wir eng und kollegial zusammenarbeiten und mit Freude bei der Sache ...

