18bet und Endorphina haben ein lukratives Geschäft abgeschlossen, bei dem vereinbart wurde, Spielern eine große Bandbreite an Online-Spielautomaten zu bieten. Als einer der führenden Anbieter von Online-Casinospielen verfügt 18bet nun auch über eine beachtliche Auswahl an hochwertigen Endorphina-Titeln. 18bet-Spieler haben neben den neu hinzugekommenen Slots von Endorphina jetzt auch Zugang zu einer beeindruckenden Sammlung von Casinospielen von Microgaming, VIVO Games und GameArt. Dies hat das Spektrum der Online-Casinospiele für die Spieler enorm erweitert und mit jedem neuen Titel einen Mehrwert geschaffen. Endorphina verfügt derzeit über mehr als 45 erstklassige Spiele und viele weitere sind noch geplant.

Das Management von 18bet kommentierte die Einführung der Endorphina-Spielautomaten mit Begeisterung: "Wir haben die Spiele von Endorphina im Blick gehabt und freuen uns, unseren Spielern diese spannenden Attraktionen anbieten zu können. Jetzt haben unsere Spieler Zugang zu noch mehr 3D-Spielen, einmaligen Spielen, orientalischen Spielen, Horrorspielen, Fruit Slots und vielem mehr." Endorphina bietet eine exklusive Auswahl an spannenden Casinospielen wie Cuckoo, In Jazz, Jetsetter, Twerk, Voodoo, The Vampires, Slotomoji, 2016 Gladiators, Satoshi's Secret, Temple Cats und Dutzende andere. Diese Spiele sind in HTML 5 verfügbar.

Um den Neuzugang der Endorphina-Titel zu feiern, hat 18bet Casino seine Sonderaktionen erweitert. Dazu zählen Angebote wie ein Willkommenspaket im Wert von 1.000 €, ein persönlicher Casino-Bonus und die "Titans of the Sun"- Online-Slot-Sonderaktion, bei der Spieler von einem Willkommensbonus von 45 bis 250 und 10 Freispielen profitieren können. Zudem sind eine Reihe weiterer spannender Boni und Sonderaktionen geplant, um bei den Online-Kasinospielern von 18bet für die Endorphina-Spiele zu werben.

18Bet ist ein vollständig lizenzierter und regulierter Online-Gaming-Betreiber, der Sportwetten und Online-Kasinospiele anbietet. Mit einigen der besten Wettquoten der Branche und einer Live-Wettplattform der nächsten Generation ist 18bet zudem bekannt für seine sichere Umgebung, tadellosen Kundenservice, eine Fülle verfügbarer Zahlungsoptionen und Vielzahl von Sonderaktionen für neue und bestehende Spieler.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180206005751/de/

Contacts:

18bet

Peter Smith

support@18bet.com