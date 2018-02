Stellenbosch - Steinhoff: Beginn des Verzichtsverfahrens - Vorschläge zu bestimmten Wandelanleihen - AnleihenewsNachdem Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) am 2. Februar 2018 bekannt gegeben hatte, in Kürze die Gewährung eines begrenzten Verzichtverfahrens zu beantragen, habe Steinhoff heute diesen Prozess für die bis zum Jahr 2021 laufenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 465 Mio. Euro, die bis zum Jahr 2022 laufenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 1.116 Mio. Euro sowie die von der Steinhoff Finance Holding GmbH begebenen und bis zum Jahr 2023 laufenden Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 1,100 Mio. Euro eingeleitet. Die von den Inhabern der genannten Schuldverschreibungen verlangten Verzichtserklärungen würden sich auf die von dem Emittenten am 5. Dezember 2017 angekündigten Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angelegenheiten beziehen.

