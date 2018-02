zu Teil 3: Erdung: Der Spannungstrichter

Wir erinnern uns: im vorangegangenen Beitrag in stand am Ende als Ergebnis, dass im Bereich eines Erders die Schrittspannung wesentlich größer ist als in weiter entfernten Bereichen. Mathematisch bedeutet dies, dass die Steigung des Potentialverlaufs mit zunehmendem Abstand von der Erdungselektrode abnimmt (Bild 9, vgl. auch Teil 3). Dies wollen wir nun praktisch nachbilden und durch Messergebnisse belegen.

Vorgehensweise und Ergebnisse bei der Messung

Aufgrund fehlender Kugelelektroden wurden Staberder benutzt. Diese befanden sich in einem Abstand von 10?m in der Erde, wie in Bild?10 dargestellt. Über einen Transformator mit einer maximalen Ausgangsspannung von U?=?50?V wird ein Strom Ie von einer Elektrode durch die Erde zur anderen Elektrode getrieben.

Dabei wird mit einem Multimeter an zwei Messelektroden im Abstand von 1m die Spannung auf der Erde an unterschiedlichen Stellen gemessen (Bild?11).

Folgende Messungen wurden durchgeführt:

Messung in 30?cm Entfernung vom ersten Erder

Messung in 4?m Entfernung vom ersten Erder

Messung in 30?cm Entfernung vom zweiten Erder.

Die Ergebnisse fallen wie erwartet aus:

im Nahbereich der ersten Elektrode ist eine relativ hohe Spannung von ca. 4?V zu messen (Bild 12)

mit wachsender Entfernung von der Erdungselektrode nimmt die gemessene Spannung immer weiter ab, Messwert im Versuch ca. mittig: 100?mV

nähern wir uns immer weiter der zweiten Erdungselektrode, nimmt die gemessen Spannung wieder stark zu, Messwert ca. 5?V.

Berührungsspannung

Ähnlich wie mit den Schrittspannungen verhält es sich mit den sogenannten Berührungsspannungen. Dabei unterscheiden wir

Spannung zwischen zwei leitfähigen, sich in Kontakt mit Erde befindlichen Teilen, welche gleichzeitig von einem Menschen ...

