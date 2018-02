DETROIT (dpa-AFX) - Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat im vierten Quartal wegen der US-Steuerreform einen Milliardenverlust eingefahren. Von Oktober bis Dezember türmte GM einen auf die Aktionäre entfallenden Verlust von rund 5,2 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro) auf, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen 1,8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht.

GM hatte bereits bekanntgegeben, dass die Senkung der Unternehmenssteuersätze das vierte Quartal über einen Bilanzeffekt milliardenschwer belasten werde. Das Unternehmen bezifferte die Auswirkungen auf den Gewinn nun mit 7,3 Milliarden Dollar. Vor Sonderposten verdiente der Anbieter von Marken wie Chevrolet und GMC aber mit 1,65 Dollar je Aktie deutlich mehr als von Analysten erwartet, ausschlaggebend waren dafür Rekordabsätze für teure SUVs und Pickups in den USA. Die Aktie stieg vorbörslich um 1,7 Prozent.

Auch aufs Jahr gesehen stand unter dem Strich ein Fehlbetrag von 3,9 Milliarden Dollar, nach einem Plus von 9,4 Milliarden vor einem Jahr. Neben der Steuerbelastung verbuchte GM auch einen 6,2 Milliarden Dollar schweren Sonderverlust durch den Verkauf des deutschen Autobauers Opel und seiner britischen Schwestermarke Vauxhall an den französischen PSA-Konzern. Der Umsatz ging wegen insgesamt weniger verkauften Autos in Nordamerika um 2,4 Prozent auf 145,6 Milliarden Dollar zurück. Der US-Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge war 2017 nach mehreren Rekordjahren in Folge erstmals wieder etwas abgekühlt./men/nas/mis

ISIN US37045V1008

AXC0190 2018-02-06/14:24