Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, will Venezuela seine Währung um nahezu 100 Prozent abwerten. Dann wird ein Dollar 25.000 Bolivar wert sein.

Das von Rezession und einer Staatskrise gebeutelte Venezuela will die Wirtschaft mit einer 99,6-prozentigen Abwertung der Währung wieder in Schwung bringen. Künftig koste ein Dollar 25.000 statt knapp zehn Bolivar, teilte die Notenbank des südamerikanischen Landes mit. Auf dem Schwarzmarkt musste am Dienstag aber fast 230.000 Bolivar gezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...