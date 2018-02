Die KfW hat einer Studie zufolge in den Jahren 2015 und 2016 rund 47 Prozent des Ausbaus erneuerbarer Energien mitfinanziert. Der Anteil der KfW Förderung war dabei vor allem in der Windkraft hoch. In der Photovoltaik wiederum stieg der KfW-geförderte Anteil zwischen 2015 und 2016 von 24 auf 29 Prozent deutlich an.Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat in den Jahren 2015 und 2016 mittels zinsgünstigen Förderkrediten in Höhe von zehn Milliarden Euro Investitionen in erneuerbare Energien in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro mitfinanziert. Die Förderbank bezieht sich in ihrer entsprechenden ...

