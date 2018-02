An der Wall Street nahm die aktuelle Korrektur der Weltbörsen ihren Anfang. Wer wissen will wie es mit dem Crash weiter geht, sollte daher genau auf die US-Indizes schauen. Das Flaggschiff Dow Jones Industrial Average vermittelt ein einen guten Eindruck davon, was auch Anlegern in Deutschland noch bevor stehen kann. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...