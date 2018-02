Boeing und Airbus wollen die Produktion ihrer Kurzstrecken-Jets erhöhen. Auch mögliche Zukäufe sind bei den Flugzeugbauern ein Thema.

Wegen des Auftragsbooms in der Flugzeugbranche suchen sowohl Boeing als auch Airbus nach Möglichkeiten, die Produktion ihrer kleineren Jets nach oben zu fahren. "Der Erfolg des Produkts zwingt uns, jede Chance auszuloten, die Rate zu verbessern", sagte der neue Airbus-Vertriebschef Eric Schulz am Dienstag auf der Luftfahrtmesse in Singapur. Bisher sei aber noch keine Entscheidung gefallen, wie die Fertigung des A320 erhöht werden ...

