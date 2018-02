Köln (ots) - Ford startet in das neue Jahr mit einem Pkw-Auslieferungssprung von 16 Prozent gegenüber Januar 2017; Zulassungen aller Hersteller in Deutschland um knapp 12 Prozent angestiegen



- Ford Marktanteil legt bei den Pkw um 0,26 Prozentpunkte gegenüber Vorjahresmonat zu



- Treiber des Erfolgs sind die Modelle Fiesta, Focus und Kuga



- Bestes Verkaufsergebnis im Januar seit 15 Jahren



Ford schließt den Januar mit einem Volumenwachstum bei den Pkw-Zulassungen von 16 Prozent ab. Die Zulassungen aller Hersteller sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 12 Prozent gestiegen. Zum Ford-Ergebnis haben 2.542 mehr zugelassene Pkw gegenüber Januar 2017 geführt. Insgesamt hat der Kölner Hersteller im ersten Monat des Jahres 18.387 Pkw auf die deutschen Straßen gebracht. Dieses Ergebnis führt zu einem Pkw-Marktanteil von 6,8 Prozent und bedeutet eine Marktanteilssteigerung von 0,26 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat.



Das Januarergebnis wurde besonders von der starken Nachfrage nach den Modellen Fiesta (3.374 Zulassungen), Focus (4.762 Zulassungen) und Kuga (3.395 Zulassungen) getrieben.



"Wir knüpfen mit den Verkäufen im Januar nahtlos an den Erfolg des vergangenen Jahres an", sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. "Mit diesem erfreulichen Start ins Jahr und den bevorstehenden Neueinführungen von weiteren attraktiven Modellen wie dem neuesten EcoSport legen wir und unsere Händler eine starke Basis für gesundes Wachstum im Endkundengeschäft.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



