Auszeichnung: ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN Fonds mit FundAward geehrt

Der ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN Fonds von Huber, Reuss & Kollegen zählt zu den Gewinnern bei den diesjährigen EURuro-FundAwards. In der Sparte "Rentenfonds EUR/Corporates/Investment Grade" wurde er als zweitbester Fonds seiner Klasse hinsichtlich der Ein-und Dreijahres-Performance ausgezeichnet. Über ein Jahr lag die Performance bei 11,2 %, über drei Jahre bei 20,0 %. Mit den begehrten EURuro-FundAwards werden jedes Jahr die drei Fonds mit der jeweils besten Performance ihrer Vergleichsgruppe über ein, drei, fünf und zehn Jahre prämiert. Verliehen werden sie vom Finanzen Verlag (EURuro, EURuro am Sonntag und Börse Online). Der ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN Fonds (WKN: A1XEEX) investiert mit einem klassischen Bottom-Up-Ansatz vorwiegend in fehlbewertete Anleihen aus allen Bereichen des Rentenmarktes. Der verantwortliche Fondsmanager Dr. Tobias Spies ist ein angesehener Experte auf seinem Gebiet und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Ein wesentliches Merkmal des Fonds ist das aktive Bond-Picking. Das langfristige Anlageziel ist die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher Erträge, wobei Zinsänderungs-, Bonitäts- und Währungsrisiken möglichst gering gehalten werden. "Die weitere Auszeichnung bestätigt die sehr gute Qualität des Fonds. Auch auf lange Sicht ist er, verglichen mit anderen Rentenfonds, in allen Kategorien an vorderster Front in seiner Peergroup", sagt Michael Reuss, geschäftsführender Gesellschafter von Huber, Reuss & Kollegen.

Über Huber, Reuss & Kollegen

Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 29 Mitarbeiter, davon 19 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 800 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,3 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETF's angeboten.

Kontakt: Christian Fischl; Geschäftsführer Huber, Reuss & Kollegen

Vermögensverwaltung GmbH Mail: info@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666

