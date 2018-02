AMSTERDAM, DIE NIEDERLANDE--(Marketwired - 6. Februar 2018) - Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2018 in Amsterdam stellt Lifesize, ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, zahlreiche Neuerungen vor, mit denen Kunden ihre Investitionen in eine bessere Zusammenarbeit maximieren sowie effizienter und produktiver arbeiten können. Die neuen Integrationen, Funktionen und Updates basieren auf direktem Kundenfeedback, das ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie "Leading with Customer Obsession" ist.

Zu den Innovationen zählen:

Videokonferenzsysteme von Polycom und Cisco können nun mit der preisgekrönten Cloud-Lösung von Lifesize integriert werden: Nutzer von Polycom- und Cisco -Systemen konnten sich schon immer über Standard-Protokolle mit Lifesize verbinden. Jetzt ermöglicht die Erweiterung der Lifesize-Drittanbieter-Registrierung Kunden mit bestehenden Polycom- und Cisco-Systemen eine nahtlose Anbindung an den Cloud-basierten Service von Lifesize. Kunden profitieren dabei von umfangreicheren Collaboration-Funktionen wie einem Kontaktverzeichnis, Dual-Stream Video und Firewall Traversal. Dies bietet Unternehmen mit bestehenden Polycom- und Cisco -Systemen einen Investitionsschutz und erlaubt es ihnen, die Vorteile der Cloud-basierten Videokonferenzplattform von Lifesize zu nutzen.

Verbesserte Qualität von Video-Anrufen mit Direct Media: Lifesize verbessert die Effizienz, wie Audio, Video und Content bei Point-to-Point-Verbindungen in einem internen Netzwerk zugewiesen werden. Durch das direkte Routing von Medien (soweit möglich) kann Lifesize die unnötige Nutzung der Internetverbindung eines Unternehmens vermeiden, was die Bandbreite senkt und die Latenz für den Kunden verbessert. Das Ergebnis ist eine hervorragende Audio-, Video- und Präsentationsqualität und ein besseres Kundenerlebnis.

Schnelle Terminplanung mit dem Lifesize Outlook Add-In: Das neue Lifesize Outlook Add-In bietet ein komplett neues Design mit einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche, die mit den neuen Lifesize Web- und Desktop-Apps korrespondiert. Nutzer können Meetings erstellen oder planen oder sofort einen Lifesize-Anruf direkt aus Outlook starten. Das neue Outlook-Add-In wird automatisch aktualisiert und reduziert damit den Wartungsaufwand der IT-Abteilung.

Zusammenarbeit auch unterwegs mit der neuen Lifesize Mobile App: Lifesize überarbeitet seine App für Android und iOS, damit Nutzer nie ein wichtiges Meeting verpassen. Die Lifesize Mobile App wurde mit einer einfachen, modernen Benutzeroberfläche ausgestattet und bietet Funktionen wie Pinch-to-Zoom, Zuhörer-Modus mit ausgeschaltetem Mikrofon, Anruf- und Chat-Benachrichtigungen sowie die Möglichkeit, eine Besprechungseinladung per SMS zu verschicken. Lifesize hat untersucht, wie die Nutzer tatsächlich mobil arbeiten, kommunizieren und zusammenarbeiten, und die Lifesize Mobile App neu gestaltet, um diese Funktionen für die mobile Zusammenarbeit hinzuzufügen.

Noch mehr Anpassungsmöglichkeiten für das Lifesize Phone HD: Das Lifesize Phone HD wird noch mehr Anpassungsmöglichkeiten wie u.a. kundenspezifische Schaltflächen, Layouts und Hintergrundgrafiken sowie Proxy Netzwerk Unterstützung und ein verbessertes Remote Pairing bieten. Lifesize macht es Unternehmen damit noch einfacher, Konferenzräume optimal einzurichten.

"Die Grenzen innerhalb und zwischen Unternehmen und Organisationen und wie sie miteinander zusammenarbeiten, sind fast vollständig verschwunden. In unserem globalen Geschäftsumfeld kommt es daher auf eine sichere, zuverlässige und mühelose Kommunikation und Zusammenarbeit an," so Craig Malloy, CEO bei Lifesize. "Unser Innovationsgeist und unsere erstklassigen Videokonferenz- und Collaboration-Lösungen zeigen, dass unser Ansatz - eine Cloud-basierte Videokonferenzplattform und nahtlos integrierte, intelligente Konferenzraumsysteme - der richtige Weg ist."

Sie sind auf der ISE 2018? Besuchen Sie Lifesize am Stand 14-B180 und erfahren Sie mehr über unsere Innovationen.

Verfügbarkeit

Die Lifesize-Drittanbieter-Registrierung ist ab sofort erhältlich. Alle anderen Neuerungen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2018 eingeführt.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Polycom-Integration in diesem Blog-Beitrag

Weitere Informationen zu Lifesize finden Sie unter www.lifesize.com/de

Liken Sie Lifesize auf Facebook facebook.com/lifesizehd und folgen Sie @LifesizeHD auf Twitter

Kostenlose Testversion der Lifesize App für 14 Tage

Über Lifesize

Lifesize verbindet Menschen und verbessert das Arbeitsumfeld. Seit über einem Jahrzehnt ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von Videokonferenztechnologie und der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lösungen, die Menschen verbinden. Wir kombinieren führende, Cloud-basierte Collaboration-Software mit preisgekrönten und einfach zu verwendenden Video-Endgeräten, die sich für jeden Konferenzraum eignen. So können Sie sich jederzeit und überall mit Ihren Kollegen verbinden. Unsere Videokonferenzlösungen wurden für die Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt, und sind dennoch für Unternehmen jeder Größe zugänglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lifesize.com/de oder folgen Sie dem Unternehmen unter@LifesizeHD.

Lifesize und das Lifesize-Logo sind eingetragene Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2018/2/5/11G149830/Images/MISC_PHOTO-Mobile_App_Build-0118_Phone_4_7_-_Home_-d3d7c6205670935791bbba3cc5b65c08.jpg

Eingebettetes Video verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=0Wox8bm0OI4

Media Relations:

Maria Galler, Lifesize

Thorsten Papkalla, The Hoffman Agency

PR@lifesize.com