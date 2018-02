SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Automobil, Batterie- und Energiespeicher-Produzent BYD Company Ltd. will Mitte des Jahres eine weitere Produktionsanlage für Batterien in Betrieb nehmen. BYD beabsichtigt, im Juni 2018 mit der Produktion von Lithium-Batterien in der Fertigungsstätte im Westen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...