Schauspieler und Frauenschwarm Tom Beck (39) hat sich verlobt - und erzählt exklusiv in Closer (EVT 07.02.), worum er die Frauen überhaupt nicht beneidet.



"Ich möchte nicht in der Haut einer Frau stecken, weil so viel mehr Druck auf ihr lastet. Es gibt da dieses Schönheitsideal, auch wenn ich diesen Beautywahn nicht nachvollziehen kann", antwortet der 39-Jährige auf die Frage nach der Angst vor dem Älterwerden. Natürlichkeit ist sexy, das gilt bei Tom Beck für Männer und für Frauen. Wie er reagieren würde, wenn seine Verlobte Chryssanthi Kavazi (29) sich für die Schönheit unters Messer legen würde? "Dann hätten wir auf jeden Fall ein langes Gespräch ... Ich finde Natürlichkeit viel anziehender."



