Am Montag erlebten Anleger in den USA einen dramatischen und zugleich historischen Absturz an der Börse. Innerhalb von nur weniger Minuten rasselte der Dow Jones-Index in der Spitze um 1.600 Punkte in den Abgrund. Obwohl sich das wichtigste Aktienbarometer bis Handelsschluss wieder etwas fangen konnte, blieb unterm Strich ein Tagesverlust von 4,6 Prozent stehen. Doch die Angst vor einem weiteren Absturz bleibt und ist aus technischer Sicht auch nicht ganz unbegründet. Die Finanzmärkte stehen vor einem Umbruch, Investoren blicken zunehmend auf das steigende Zinsumfeld und damit alternative Investmentgelegenheiten. Mitverantwortlich für die dramatische Entwicklung waren computergesteuerte Verkaufsprogramme. Gleichzeitig hat der Volatilitätsindex VIX um 76 Prozent zugelegt und ist nach gefühlten Jahren der Abwesenheit wieder an den Finanzmärkten zurück. Und weil die US-Konjunktur derzeit heiß zu laufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...