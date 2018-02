06.02.018 - Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00) gibt die Erteilung des US-Patents 9.862.755, das einen hochaffinen T-Zell-Rezeptor mit einer Epitopmarkierung abdeckt, durch das US-Patentamt (USPTO) bekannt.

Die Einführung einer Epitopmarkierung auf einem T-Zellrezeptor mit hoher Affinität ermöglicht potentiell die ex vivo und in vitro Bewertung der adoptiv übertragenen T-Zelltherapien. Mögliche Anwendungen dieser Technologie beinhalten die Verfolgung von TCR-modifizierten T-Zellen durch alle Schritte der patientenindividualisierten Zellherstellungsprozesse, die Überwachung der Proliferation und Persistenz der TCR-modifizierte T-Zellen in Blut- und Gewebeproben nach der Verabreichung an Patienten und die Entfernung von unerwünschten T-Zellen durch ...

