Südafrikas Präsident Zuma steht unter Druck: Der Parteivorstand diskutiert derzeit seine Absetzung. Zumas Rede zur Lage der Nation wird verschoben.

Südafrikas Regierungspartei ANC hat kurzfristig eine Vorstandssitzung einberufen, um über die Zukunft von Staatspräsident Jacob Zuma zu beraten. Der erweiterte Parteivorstand werde sich am Mittwoch treffen, sagte die stellvertretende Generalsekretärin Jessie Duarte am Dienstag. Die Parteiführung habe bei einer Sitzung am Montag keine Entscheidung über Zumas Zukunft getroffen, ...

