ROUNDUP 2: Munich Re will nach Hurrikan-Serie zurück aufs alte Gewinnniveau

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will nach dem Katastrophenjahr 2017 schnell zurück zu den Milliardengewinnen der Vergangenheit. Finanzvorstand Jörg Schneider rechnet für 2018 mit einem "Gewinn in der Höhe, an die wir uns zuvor gewöhnt hatten". Das könnten 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro sein oder etwas mehr, sagte er am Dienstag in München. Hoffnung macht ihm nach der Hurrikan-Serie von 2017 ein Preisanstieg im Schaden- und Unfallgeschäft. Die Aktionäre versucht der Vorstand trotz des jüngsten Gewinneinbruchs mit einer unverändert hohen Dividende bei der Stange zu halten.

ROUNDUP: Jenoptik verdient dank Halbleiterindustrie kräftig - neue Strategie

JENA - Glänzende Geschäfte mit der Halbleiterindustrie haben dem Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut Bestmarken beschert. Der operative Gewinn (Ebit) stieg 2017 nach vorläufigen Berechnungen auf knapp 78 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. Das waren fast 12 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, aber in etwa so viel wie von Analysten erwartet. Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 10,4 Prozent. Der Umsatz kletterte um 9,2 Prozent auf 748 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen seine eigene Prognose und die der Analysten. Vorstandschef Stefan Traeger schlossbei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2017 einen Verkauf des Militärtechnikgeschäfts nicht aus.

ROUNDUP 3/Pilotabschluss: IG Metall und Arbeitgeber einigen sich im Südwesten

STUTTGART - Mehr Geld, eine lange Laufzeit und ein Kompromiss in der umstrittenen Arbeitszeitfrage: Nach einem erneuten Verhandlungsmarathon von 13 Stunden haben sich die Tarifparteien der Metall- und Elektrobranche in Baden-Württemberg am frühen Dienstagmorgen auf einen Abschluss verständigt. Das zähe Ringen bis zur sechsten Verhandlungsrunde hatte seinen Grund. Angesichts der zahlreichen geforderten Neuerungen mussten die Vertreter des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und der IG Metall Baden-Württemberg an vielen Stellschrauben drehen, um schließlich jeweils mit Kompromissen leben zu können.

ROUNDUP: IG Metall Küste und Nordmetall wollen Pilotabschluss übernehmen

HAMBURG - Nach der Tarifeinigung in der Metallindustrie im Pilotbezirk Südwest sollen nun auch im Norden die Verhandlungen zu einem schnellen Abschluss gebracht werden. Die IG Metall Küste und der Arbeitgeberverband Nordmetall werden am Donnerstag (14.00 Uhr) in Hamburg über die Übernahme verhandeln. Betroffen davon sind 140 000 Beschäftigten in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dem nordwestlichen Niedersachsen.

ROUNDUP: BNP Paribas rechnet mit Renditeschub dank Macron

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas erhofft sich von der neuen Wirtschaftspolitik in Frankreich sprudelnde Gewinne. Bei der Eigenkapitalrendite will die Bank ihr bisheriges Ziel von 10 Prozent im Jahr 2020 jetzt übertreffen, kündigte das Management um Bankchef Jean-Laurent Bonnafe am Dienstag bei der Bilanzvorlage in Paris an. Voraussetzung sei, dass das Wirtschaftswachstum weitergehe, sagte Finanzchef Lars Machenil dem Sender Bloomberg TV. Für die Bank sehe es nach einem guten Start aus.

ROUNDUP: BP-Gewinn sprudelt wieder

LONDON - Gestiegene Ölpreise haben dem britischen Energieriesen BP im vergangenen Jahr mehr Gewinn eingebracht. Unter dem Strich verdiente der Shell - und Exxon-Konkurrent 3,4 Milliarden US-Dollar nach 115 Millionen Dollar im Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dabei wurden 2017 erneut Milliardenbelastungen für die Bewältigung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko aus dem Jahr 2010 verbucht. Auch die US-Steuerreform sorgte für einen Dämpfer.

Intesa Sanpaolo verspricht Investoren hohe Ausschüttungen

TURIN - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will das Geschäft mit Versicherungen und der Verwaltung großer Vermögen deutlich ausbauen. Zudem will der seit September 2013 amtierende Unternehmenschef Carlo Messina die Investoren mit hohen Ausschüttungen bei Laune halten - das Papier gehört ohnehin schon seit einiger Zeit zu den Anlegerlieblingen unter den Banktiteln.

Daimler verkauft im Januar wieder deutlich mehr Autos

STUTTGART - Nach einem leichten Dämpfer zum Jahresende ziehen die Verkaufszahlen beim Autobauer Daimler wieder deutlich an. Im Januar verkaufte die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars - wozu auch die Kleinwagenmarke Smart zählt - weltweit mehr als 202 000 Fahrzeuge. Das sind 7,7 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie Daimler am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der Absatz von Mercedes-Autos legte mit einem Plus von 21,6 Prozent vor allem in Deutschland stark zu. In China wurden 16,4 Prozent mehr verkauft als im Januar 2017, in den USA dagegen blieben die Zahlen leicht unter dem Vorjahreswert.

Düngerkonzern Nutrien rechnet mit verlangsamtem Wachstum im Kalimarkt

SASKATOON - Der frisch fusionierte kanadische Düngerkonzern Nutrien stellt sich auf ein verlangsamtes Wachstum im weltweiten Kalimarkt ein. Nach Rekordwerten im vergangenen Jahr und einem kräftigen Anstieg in vielen wichtigen Märkten rechnet der K+S-Konkurrent für 2018 mit stabilen bis leicht anziehenden Auslieferungen von weltweit 64 bis 66 Millionen Tonnen. Wie das Unternehmen am Dienstag zur Vorlage seiner Jahreszahlen in Saskatoon mitteilte, sei vor allem in den 2017 noch boomenden Märkten in Indien und China mit einem geringeren Nachfrageanstieg zu rechnen. Andererseits werde das Angebot am Markt auch wegen der Schließung von endgültig erschöpften Minen relativ knapp bemessen bleiben.

Rheinmetall und Sikorsky wollen neuen Bundeswehr-Hubschrauber liefern

DÜSSELDORF - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall und der US-Helikopter-Produzent Sikorsky wollen gemeinsam einen Großauftrag für einen neuen Bundeswehrhubschrauber an Land ziehen. Die beiden Unternehmen kündigten am Dienstag an, sich zusammen um den Auftrag zur Lieferung von mindestens 45 Exemplaren eines neuen Schwerlasthubschraubers an das deutsche Militär zu bewerben.

US-Steuerreform reißt General Motors in die roten Zahlen

DETROIT - Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat im vierten Quartal wegen der US-Steuerreform einen MilliardenverlROUNDUP 2: Conti-Arbeitnehmer veranlassen Aufsichtsratssitzung zu Umbauplänen

ROUNDUP 2: Conti-Arbeitnehmer veranlassen Aufsichtsratssitzung zu Umbauplänen

FRANKFURT - Beim Autozulieferer Continental haben die Arbeitnehmer mehr Informationen zu den Umbau-Planspielen der Konzernführung gefordert. Die Überlegungen waren an diesem Dienstag Thema im Aufsichtsrat, wie Betriebsratsvorsitzender Frank Michael Hell und das Unternehmen bestätigten. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)" in ihrer Dienstagsausgabe darüber berichtet.

Nachfrage aus dem Ausland füllt Auftragsbücher der Maschinenbauer

FRANKFURT - Die weltweite Konjunkturerholung hat im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Maschinen aus deutscher Produktion angekurbelt. Im Gesamtjahr 2017 gingen preisbereinigt (real) 8 Prozent mehr Bestellungen bei der exportorientierten Industrie ein als im Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Order aus dem Ausland legten kräftig um 10 Prozent zu. Im Inland gab es ein geringeres Plus von 5 Prozent.

