=== *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde (08:30 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/Delivery Hero AG, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm *** 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Stockholm 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, u.a. Meinungsaustausch mit EU-Chefunterhändler Barnier zum Brexit, Frankfurt *** 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühjahr 2018, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Jahres-PK zur Bankenaufsicht mit SSM-Chefin Nouy und EZB-Direktorin Lautenschläger, Frankfurt 10:30 DE/Hans-Böckler-Stiftung, PK zur Studie "Finanzmarktstabilität", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 EU/Kommission, PK zur Winter-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London *** 13:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Treffen mit italienischem Ministerpräsidenten Gentiloni, Berlin 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der European American Chamber of Commerce, New York *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Iowa Bankers Association, Des Moines *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 23:20 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC), Honolulu *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 1Q - FI/Fortum Oyj, Ergebnis der bis 2. Februar gelaufenen zweiten Andienungsphase von Aktien der Uniper SE - NL/Amsterdamer Gericht, Entscheidung über Status von in den Niederlanden lebenden Briten als EU-Bürger auch nach dem Brexit ===

