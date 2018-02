Der Greenback verbucht in der 1. Hälfte der Woche gegenüber seinem kanadischen Nachbarn Gewinne und so steigt der USD/CAD zum neuen Mehrwochenhoch von 1,2570. USD/CAD unterstützt durch USD Käufe Das Paar steigt heute die 3. Sitzung in Folge und so wird die Erholung zum 4-Wochenhoch von 1,2570 ausgebaut, was auf die Gebote gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...