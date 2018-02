Jetzt ist es soweit, Dow Jones, DAX, Nikkei und der Rest der globalen Börsen erleben schwarze Tage. Einzelne Titel sind von Freitag bis Dienstagmorgen bereits deutlich zweistellig abgestraft worden.



Niemand weiß, ob das so weitergeht, aber Fakt ist, dass sich in den wenigen Tagen an den meisten Unternehmen so gut wie nichts fundamental geändert hat, sie sind bloß günstiger geworden. Besonders attraktiv sind jetzt meiner Ansicht nach die Aktien von zwei deutschen Unternehmen, die noch viel Wachstumspotential haben.



Mit Aurelius (WKN:A0JK2A) setzt man auf sehr talentierte Private Equity-Manager und bekommt dafür eine gigantische Dividende, Zalando (WKN:ZAL111) bietet einen Zugang zu dem jahrzehntelangen Wachstumsmarkt ...

