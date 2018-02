LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat ExxonMobil von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 91 auf 84 US-Dollar gesenkt. Die hohe Bewertung des US-Ölkonzerns entspreche nicht mehr den von zwei teuren und nur wenig profitablen Investments geschwächten Fundamentaldaten, schrieb Analyst Paul Cheng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger sollten stattdessen in die aussichtsreicheren Aktien von Chevron und/oder ConocoPhillips umschichten, empfahl er./edh/ag

Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN US30231G1022

AXC0218 2018-02-06/15:30