London - Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor diese Art von Kurskorrektur eintreten würde, so Andrew Milligan, Leiter globale Strategie bei Aberdeen Standard Investments. Es sei für zu lange Zeit totenstill an den Finanzmärkten gewesen und das habe so nicht bleiben können.

