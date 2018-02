Ein Gespräch droht zu eskalieren

Mir ging es kürzlich so, dass eine Mitarbeiterin in Elternzeitvertretung auf der Suche nach einer Dauerstelle fündig geworden war. Dies hatte sie mir noch nicht mitgeteilt und legte nun vor versammelter Mannschaft im Großraumbüro los, mit allem, was ihrer Meinung nach "mal gesagt werden" müsste. Ich überlegte kurz, ob wir in mein Arbeitszimmer gehen oder uns doch lieber an einen Tisch im Großraumbüro uns gegenüber setzen sollten, wo alle mithören konnten. Angesichts in dieser Situation möglicher späterer Beschuldigungen gegen mich als männliche Führungskraft verzichtete ich auf ein isoliertes Gespräch und wählte die offene Lösung unter Zeugen.

Wenn ich Initiator für ein Feedback-Gespräch bin, bevorzuge ich eigentlich das 4-Augen-Gespräch. Dazu lade ich den Mitarbeitenden ein und bitte bei Mitarbeiterinnen darum, dass sie eine Person ihres Vertrauens mit dazu nehmen. Gerade dann, wenn es ein Gespräch wird, bei dem Emotionen hochkochen könnten. Sollte die Mitarbeiterin übrigens alleine kommen, frage ich, ob ich eine Aufzeichnung des Gesprächs zu Protokollzwecken machen darf. Sollte sie das ablehnen, verschiebe ich den Gesprächstermin, um jemanden aus der Personalabteilung, dem Personalrat, der Gleichstellung oder dergleichen dazu zu bitten. Ich denke, dass jede männliche Führungspersönlichkeit so und nicht anders verfahren sollte, bevor eine verfahrene, verfängliche Situation entstanden ist, die man hätte vermeiden können.

"Erfolgreiche Feedback-Gespräche - insbesondere die von kritischer Natur - sind getragen von einer guten, wertschätzenden Gesprächsführung", schreibe ich auf meiner Website. Und so habe ich ihr erst einmal den Raum und mein Ohr gegeben, alles rauszulassen, was ihr auf der Seele lag. Ich habe ihr zugehört, ohne sie zu unterbrechen. Ich habe auch bewusst keine Notizen gemacht und sie ohne Zeitdruck ausreden lassen. Ich habe sie dann nach einer Pause - vielleicht hätte ich noch das Fenster öffnen können, um frische Luft und einen anderen Wind hereinzulassen - gefragt, ob ich sie richtig verstanden habe, dass … . - Und dann habe ich verschiedene Behauptungen hinterfragt, die in meinen Augen unstimmig waren und nicht klar belegt waren. Ganz wichtig: Mit keinem Wort oder ...

