Rheinmetall und Sikorsky arbeiten bei der Führung eines Teams deutscher Industrieunternehmen zusammen, das die beste Lösung für den STH bietet, einschließlich zuverlässiger Wartung, Schulung und anderer Programmunterstützung für die Bundeswehr



Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Rheinmetall und Sikorsky, ein Unternehmen von Lockheed Martin (NYSE: LMT), haben eine strategische Kooperationsvereinbarung für die Teilnahme am Programm "Schwerer Transporthubschrauber" (STH) der Luftwaffe unterzeichnet.



Rheinmetall bringt eine Fülle von Erfahrungen und Kenntnissen in das Sikorsky STH-Team ein. Mit Sikorskys großer Erfahrung im Bereich Schwergut und Rheinmetall als federführendem Teammitglied bei der Unterstützung des STH, kann sich die Luftwaffe auf die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Fluggerätes verlassen, die von Sikorsky-Kunden erwartet werden.



"Rheinmetall kann im Rahmen der strategischem Partnerschaft mit Sikorsky der Luftwaffe ohne Zweifel das beste und modernste Fluggerät als Nachfolger der bisherigen CH-53G-Flotte anbieten", sagte Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall. "Darüber hinaus stellen wir gemeinsam eine kostengünstige, zuverlässige Lösung bereit, die sich an den Erfordernissen des Einsatzes von heute orientiert und die mit den Streitkräften mitwachsen kann, wenn sich ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern."



"Sikorsky blickt auf eine 45-jährige Geschichte bei der Unterstützung der Bundeswehrflotte mit dem CH-53G zurück, und wir sind über die Chance stolz, der Bundeswehr noch weitere 45 Jahre mit Sikorskys CH-53K zu dienen", sagte Dan Schultz, President von Sikorsky. "Als ehemaliger CH-53-Pilot kann ich bestätigen, dass dieses Fluggerät wirklich der leistungsfähigste Schwerlasthubschrauber ist, den wir je gebaut haben. Sikorskys CH-53K ist in Kombination mit Rheinmetall als unserem wichtigsten deutschen Partner eine wirklich überzeugende Lösung für den STH."



Sikorsky und Rheinmetall planen, in den kommenden Wochen weitere deutsche Unternehmen des Teams vorzustellen. Das Team wird sein Wissen und seine Erfahrung mit der deutschen Verteidigungsindustrie nutzen und ausbauen.



Der CH-53K King Stallion (https://www.lockheedmartin.com/us/products/ch-53k-helicopter.html) ist der nächste Schritt in Sikorskys 50-jähriger, erfolgreicher Geschichte bei der Herstellung und dem Betrieb der CH-53A, CH-53D/G und CH-53E. Der CH-53K ist ein völlig neues Fluggerät, das für den Erfolg auf dem Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts konzipiert wurde, einschließlich des Einsatzes an Bord, und das mit modernem, intelligentem Design ausgestattet ist. Der robuste CH-53K wurde entwickelt, um Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand, hohe Verfügbarkeit und erhöhte Überlebensfähigkeit in den schwierigsten und entlegensten Einsatzgebieten zu gewährleisten.



Das U.S. Marine Corps wird den CH-53K im Jahr 2019 als voll funktionsfähiges Fluggerät einsetzen. Bis Deutschland seinen ersten Hubschrauber erhält, wird der CH-53K bereits seit fünf Jahren beim U.S. Marine Corps im Einsatz gewesen sein. Mit dem CH-53K steht der Bundeswehr ein bewährter Schwerlasthubschrauber zur Verfügung, der sich nahtlos und ohne Aufrüstung in den nächsten Jahrzehnten einsetzen lässt.



Der CH-53K-Hubschrauber ist die beste Wahl für die Durchführung von Einsätzen wie humanitäre Hilfe, Truppentransport, Evakuierung von Verletzten, Unterstützung von Spezialeinheiten und Suche und Rettung im Einsatz. Unabhängig von der Mission bietet das Fluggerät unter allen Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit für Besatzung und Insassen.



Dank der bestehenden CH-53G-Flotte existiert zwischen Sikorsky und der Bundeswehr eine langjährige, enge Beziehung, die Sikorsky mit dem CH-53K weiter ausbauen möchte. Der CH-53K ermöglicht es der Bundeswehr, echte Schwerguteinsätze durchzuführen. Intelligent, zuverlässig, wartungsarm und überlebensfähig - der CH-53K ist die Zukunft des deutschen Schwertransports.



Weitere Informationen über den CH-53K finden Sie auf: https://www.lockheedmartin.com/us/products/ch-53k-helicopter.html



Informationen zu Lockheed Martin



Lockheed Martin hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland, und ist ein weltweit tätiges Sicherheits- sowie Luft- und Raumfahrtunternehmen. Es beschäftigt weltweit rund 100.000 Mitarbeitende und engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Forschung, Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Integration und Instandhaltung von modernen Techniksystemen, -produkten und -dienstleistungen.



Informationen zu Rheinmetall



Der Rheinmetall-Konzern ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Mobilitäts- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Mit den drei Divisionen Vehicle Systems, Electronic Solutions und Weapon and Ammunition gehört der Geschäftsbereich Defence zu den weltweit führenden Unternehmen der Wehrtechnik. Das breite Produktspektrum reicht von Fahrzeug-, Einsatzkräfteschutz- und Waffensystemen über Infanterieausrüstung und Luftverteidigungstechnik bis hin zu Vernetzung von Gefechtssequenzen, Sensorik und Elektrooptik sowie fortschrittlichen Simulations- und Trainingslösungen. Die 23.000 Mitarbeiter des in Düsseldorf ansässigen Konzerns erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von EUR 5,6 Milliarden.



