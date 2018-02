Berlin (ots) -



Heute noch Science-Fiction, bald schon Wirklichkeit: Die neue WELT-Dokureihe "Year Million" zeigt ab dem 6. April auf faszinierende und realistische Weise, wie künstliche Intelligenz unser Leben radikal verändern wird und stellt die Fragen, die uns schon in sehr naher Zukunft bewegen werden.



Selbstfahrende Autos, Smart Homes oder schachspielende Roboter - die Zukunft hat bereits begonnen. Schon heute entwickeln sich Technologie, Neurowissenschaften, Genetik und Robotik immer rasanter und lassen die Möglichkeiten und Gefahren grenzenloser künstlicher Intelligenz erahnen. Recht, Ethik, Medizin - die DNA unserer Gesellschaft wird sich von Grund auf verändern.



In der sechsteiligen Doku-Dramaserie werfen Zukunftsforscher, Wissenschaftler und Science-Fiction-Autoren einen Blick in die Zukunft der menschlichen Spezies: Wie werden wir leben, arbeiten und kommunizieren? Werden virtuelle Welten zur neuen Realität? Oder werden superintelligente Androiden eines Tages gegen ihre Schöpfer rebellieren?



Am Beispiel einer Durchschnittsfamilie erzählt "Year Million" die Geschichte unserer Zukunft und entwirft ein komplexes Gedankenexperiment: Mensch und Maschine sind verschmolzen, Krankheit und Altern überwunden und Sterblichkeit ein Relikt aus der Vergangenheit. Würde so eine perfekte Welt aussehen - und was heißt es wirklich, ein Mensch zu sein?



Sechs Folgen ab 6. April immer freitags ab 22.05 Uhr in Doppelfolgen als Deutsche Free-TV-Premieren auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 14 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathek



Die Folgen im Überblick:



6. April 2018 um 22.05 Uhr Year Million: Homo Sapiens 2.0



6. April 2018 um 23.05 Uhr Year Million: Unsterblich



13. April 2018 um 22.05 Uhr Year Million: Cyber-Leben



13. April 2018 um 23.05 Uhr Year Million: Schwarmintelligenz



20. April 2018 um 22.05 Uhr Year Million: Energie aus dem All



20. April 2018 um 23.05 Uhr Year Million: Unendliche Weiten



