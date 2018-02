Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) fällt unter 6.000 $-Marke, gewinnt kurz darauf aber wieder an Wert Bank for International Settlement fordert Zentralbanken auf, gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen vorzugehen Deutsche Bank rät aufgrund zu hoher Risiken vom Kauf digitaler Währungen ab

Zusammenfassung:Der Montag war nicht nur für Aktienanleger ein hässlicher Handelstag, sondern auch für den Kryptowährungsmarkt. In den letzten Stunden sank der Bitcoin weiter und bildete ein Tief unterhalb von 5.900 $ aus. Allerdings könnte man vermuten, dass der dort zu beobachtende Abverkauf wenig mit dem globalen Kapitalverlust zu tun hatte, da sich die virtuelle Währung bereits vor der gestrigen Sitzung in einem Abwärtstrend befand. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass während die Aktienmärkte gestern einen gewaltigen Rückgang erlebten, andere Vermögenswerte (JPY, CHF, Edelmetalle) jedoch eine negative Korrelation gegenüber der Risikobereitschaft aufwiesen. Nur das Angstbarometer VIX stieg am Montag um mehr als 100%. In den letzten Stunden haben wir zwei wichtige Berichte erhalten, die nichts ...

