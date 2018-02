Am Montag kam es zu einem Flash-Crash beim amerikanischen Leitindex. Innerhalb kürzester Zeit verzeichnete der Dow Jones den größten Punkteverlust seiner Geschichte. Am Ende ging er mit einem Minus von 4,6 Prozent aus dem Handel. Und das wird es noch nicht gewesen sein. Auch heute wird der Dow wieder im roten Bereich erwartet. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.