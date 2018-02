Lieber Leser,

US-Indizes verzeichneten in der vergangenen Woche die negativste Woche seit zwei Jahren. Am Montag in dieser Woche hat der Dow Jones Industrials Average Index in der Spitze 1.600 Punkte verloren, welche einen historischen Rekord auf Tagesbasis darstellen. Relativ betrachtet verlor der Index 4,57 %, der breit gefasste S&P 500 Index büßte 4,18 % ein. Der deutsche Leitindex DAX verlor 4,11 %, der japanische Nikkei 4,73 % und der chinesische Hang-Seng verliert ebenfalls um knapp ... (David Iusow)

