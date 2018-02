NEW YORK (IT-Times) - Apple Music hat im Herbst 2017 die Marke von 30 Millionen Abonnenten weltweit überschritten, Konkurrent Spotify liegt mit über 70 Millionen zahlenden Kunden noch in Front. Dennoch wächst der Musik-Streaming-Service von Apple derzeit in den USA schneller als der Konkurrent aus Schweden,...

