Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 610 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Ölkonzerns seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow habe sich hingegen unerwartet schlecht entwickelt./edh/ag Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN: GB0007980591