Steigende Zinsen und Inflationsängste zählen zu den häufig genannten Gründen für den aktuellen Abverkauf am Aktienmarkt. Doch eine Kurs-Korrektur sei gesund und längst überfällig. Anleger sollten den Kurs halten und auf aktives Management setzen.Der sehr gute Jahresauftakt an den Märkten wurde in den letzten drei Tagen abrupt von einem Abverkauf am Aktienmarkt gestoppt, den die Welt in der Form lange nicht gesehen hat. Doch handelt es sich dabei um den Beginn eines neuen Bärenmarktes oder lediglich eine lang überfällige Korrektur? Erste Fondsmanager wagen sich mit einer Einschätzung aus der Deckung:

Den vollständigen Artikel lesen ...